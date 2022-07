Negli ultimi giorni la modella e conduttrice argentina Belen Rodriguez non è stata particolarmente presente sui social network, per tale motivo erano sorti dei rumors in merito a una presunta nuova crisi con Stefano De Martino. La showgirl, però, con veemenza ha smentito categoricamente l'indiscrezione, intervendo sul proprio account ufficiale Instagram e spiegando pubblicamente di essere stata positiva al Covid-19.

La showgirl è stata assente dai social per qualche giorno

Belen Rodriguez [VIDEO] da ormai qualche settimana ha ufficializzato il proprio ritorno di fiamma con l'ex marito Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago.

Però recentemente Belen, non ha postato per alcuni giorni sul proprio account Instagram nè foto e nè video. Ciò ha finito per "allarmare" i fan più pessimisti, che hanno iniziato a sospettare l'aria di una nuova possibile crisi sentimentale con Stefano.

Tutto ciò però è stato "smentito" nei fatti prima dallo stesso Di Martino, che domenica aveva postato su Instagram fra le sue story una fotografia scattata al tramonto che vedeva in primo piano, contro luce, proprio la sua compagna. Dimostrando così a tutti che i due si trovavano insieme.

Poi, poche ore dopo, è stata direttamente Belen Rodriguez a intervenire in prima persona sui social, specificando il vero motivo della sua assenza temporanea dai social network: infatti ha avuto il Covid-19.

Belen Rodriguez racconta di essere stata positiva al Covid

Belen Rodriguez si trova attualmente negli studi di Mediaset per preparare la nuova edizione del programma da lei condotto, 'Tu sì Que Vales' ed è pronta a registrare le nuove puntate del programma targato Canale 5. Per l'occasione ha voluto spiegare nel dettaglio ai propri follower cosa le è accaduto negli ultimi giorni.

Poco prima di farsi truccare e prepararsi per il lavoro ha quindi deciso di riprendersi nel suo camerino rivelando di essere risultata positiva al Covid-19: "Sono sparita per questo motivo: ora sono sana e salva ma è stato pesante, l'ho preso in maniera brutta", ha spiegato ai fan, smentendo in questo modo le voci messe in giro riguardo al suo silenzio sui social.

"Per quello sono sparita da Instagram per qualche giorno, non per le cavolate che hanno detto", ha concluso.

Ora però Belen è tornata negativa e sta bene, al punto di essere già presente negli studi televisivi, in vista della trasmissione "Tu si que vales".