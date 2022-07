Luciano Giannelli è stato uno dei personaggi più amati della scorsa edizione di Uomini e donne. Anche se non ha vissuto nessuna storia d'amore, il cavaliere è entrato nel cuore del pubblico con i suoi balli sfrenati a centro studio e con la sia risata contagiosa. Maria De Filippi, però, potrebbe dover rinunciare ad uno dei suoi "pupilli" per le puntate che saranno registrate a partire da fine agosto: l'uomo, infatti, avrebbe problemi di salute e il suo ritorno nel cast del Trono Over sarebbe molto incerto al momento.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Potrebbe concludersi prima del previsto il percorso di un amatissimo cavaliere di Uomini e Donne. Stando a quello che si vocifera in rete nelle ultime ore, Luciano Giannelli sarebbe vicino all'addio per motivi piuttosto seri.

Voci ancora tutte da confermare, sostengono che il protagonista del Trono Over 2021/2022 potrebbe abbandonare il cast a seguito di alcuni problemi di salute che sarebbero subentrati di recente.

Il bresciano che è ricordato dal pubblico soprattutto per i suoi balli movimentati a centro studio, dunque, a settembre potrebbe non figurare nel parterre maschile.

L'uomo ha creato un'immediata empatia sia con i telespettatori che con la conduttrice: è stata proprio Maria De Filippi, infatti, a volere Luciano nella sua trasmissione pomeridiana dopo averlo visto "brillare" in un altro suo storico format.

Il percorso tv fino all'arrivo a Uomini e Donne

Luciano ha esordito sul piccolo schermo in una puntata dell'ultima edizione di C'è posta per te. Il bresciano ha scritto alla redazione per cercare un suo amore adolescenziale ma, purtroppo per lui, non ci è riuscito.

Per consolare il suo ospite, Maria De Filippi ha pensato bene di proporgli di entrare a far parte del cast di Uomini e Donne Over.

La presentatrice, infatti, ha subito notato la verve di Giannelli, tant'è che in tempi non sospetti gli chiese di ballare sulle note di una canzone movimentata.

Quando è approdato nel parterre del dating-show, poi, il cavaliere ha iniziato a collezionare complimenti da più parti: anche Tina Cipollari ha sempre elogiato il nuovo protagonista e la sua danza particolare e scatenata.

Al termine della stagione, poi, la padrona di casa ha regalato a Luciano e a Giovanna degli apparecchi acustici per sentire meglio: i telespettatori ricorderanno sicuramente le prove che gli opinionisti facevano in studio per cercare di capire se l'udito dei due senior era migliorato oppure se serviano ulteriori aggiustamenti da parte degli esperti.

Chi potrebbe abbandonare Uomini e Donne

Recenti indiscrezioni, però, sostengono che Luciano avrebbe seri problemi di salute e che il suo ritorno a Uomini e Donne sarebbe tutt'altro che certo. La priorità dei familiari di Giannelli, infatti, attualmente è quella di farlo stare meglio: se la situazione dovesse risolversi entro fine agosto, è molto probabile che il cavaliere partecipi alle puntate della nuova edizione del dating-show.

Un altro personaggio che potrebbe non figurare nel parterre della stagione 2022/2023 del programma, è Biagio Di Maro. Da settimane, infatti, il napoletano compare nella lista degli storici protagonisti che potrebbero non essere riconfermati nel cast di settembre, anche se non si conoscono ancora le motivazioni di questa possibile decisione degli addetti ai lavori.

Le riprese di U&D ricominceranno tra poco più di un mese, perciò presto torneranno le anticipazioni dettagliate di quello che accadrà in studio tra dame e cavalier, ma anche tra i nuovi tronisti (che dovrebbero essere tutti e quattro sconosciuti) e le loro corteggiatrici.