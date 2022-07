Un'altra vittima della montagna si registra vicino Cortina D'Ampezzo, sulle Dolomiti. Si tratta di Eugenio Glorialanza, medico di 68 anni residente a Roma, morto mentre stava percorrendo la ferrata Laurenzi, tra l'Alpe di Tires e il Catenaccio. L'uomo, in compagnia della moglie e di un'altra persona, sarebbe scivolato dal Monte Lagazuoi, precipitando nel vuoto. I medici del Soccorso Alpino, intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Allarme incidente Monte Lagazuoi diramato alle 12:30 del 9 luglio: inutile l'intervento dei soccorsi

L'allarme alla centrale del Suem è giunto intorno alle 12:30 di sabato 9 luglio. Dalla ricostruzione preliminare, è emerso che il medico sarebbe scivolato dal Monte Lagazuoi e precipitato nel vuoto sotto gli occhi della moglie e di un terzo accompagnatore che, dopo l'iniziale sgomento, avrebbe avvertito il Soccorso alpino. Dopo una ricognizione del Pelikan del 118, che ha individuato la posizione dell'uomo qualche metro più in basso del luogo dell'incidente, i medici del Soccorso Alpino hanno raggiunto il corpo senza vita dell'uomo e non hanno potuto far nulla per salvarlo.

Il Soccorso Alpino ha trasportato la salma al Rifugio Col Gallina

Le cronache rivelano che, dopo l'accertamento di morte eseguito dall'unità medica, l'elicottero abbia provveduto a prelevare una squadra della Guardia di Finanza di Cortina per procedere ai rilievi sul Monte Lagazuoi. Una seconda squadra del Soccorso Alpino di Cortina è stata, quindi, condotta in alta quota per coadiuvare le manovre di recupero della salma che è stata trasportata, in seguito al nullaosta per la rimozione concesso dalla magistratura, al Rifugio Col Gallina, situato ai piedi del Lagazuoi sul Passo Falzarego, per essere, quindi, affidata al carro funebre.

Cortina: uno dei sentieri montani più pericolosi al mondo si trova sul Monte Lagazuoi

Non è la prima volta che la Strada delle 52 gallerie, sita sul Monte Lagazuoi, miete delle vittime. Considerato da Driving experience uno dei sentieri montani più pericolosi al mondo, la strada mulattiera, lunga oltre 6 chilometri e mezzo, è stata costruita dalla 33ª Compagnia minatori del 5° reggimento dell'Arma del genio dell'Esercito Italiano in breve tempo (i lavori cominciarono il 6 febbraio 1917 e furono conclusi nel novembre dello stesso anno).

L'itinerario, percorribile in circa tre ore seguendo il segnavia 366 del Club Alpino Italiano (Cai), è particolarmente tortuoso: in seguito ad alcuni incidenti mortali che hanno coinvolto alcuni ciclisti è stato posto il divieto di percorrere il tratto in bici, ma anche a piedi è necessario procedere con particolare prudenza.