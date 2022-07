Ivana Trump è morta nella sua casa a New York City il 14 luglio 2022, a causa di "ferite da violento impatto” al busto. Il motivo del decesso è stato comunicato venerdì dal medico legale di New York City. La donna ha riportato gravi lesioni interne a causa di una caduta avvenuta in casa.

L'ex moglie dell'ex presidente degli USA Donald Trump aveva 73 anni e secondo le dichiarazioni dei figli Eric, Ivanka e Donald junior Trump godeva di buona salute.

Dichiarazioni della polizia di New York riguardo la morte di Ivana Trump

In una prima ricostruzione effettuata giovedì, secondo quanto riportato dalle cronache della CNN, il dipartimento della polizia di New York non aveva individuato nessun atto criminale collegabile al decesso.

Da alcune dichiarazioni sarebbe emersa una telefonata fatta al 911 da una persona che, verso le ore 12:40 et, avrebbe trovato Ivana Trump priva di sensi. La conferma è poi arrivata dai vigili del fuoco di New York city che, subito dopo la telefonata, si sono recati sul posto. La donna però, al loro arrivo, era già morta.

Il decesso, ha rivelato la polizia, è stato quindi comunicato nella residenza della vittima da parte dell'EMS. Secondo i dati dell'autopsia, riportati dall'ABC, Ivana Trump è morta dopo essere scivolata dalle scale della sua abitazione sita nell'Upper East Side a NY. Dunque il decesso è stato associato a un incidente domestico.

Ivana Trump: ex modella cecoslovacca e imprenditrice versatile

Ivana Trump aveva origini cecoslovacche ed è stata collaboratrice di fiducia di Donald Trump. Insieme avevano realizzato alcuni dei più importanti progetti immobiliari, si pensi ad esempio alla realizzazione della Trump Tower sita a Manhattan. I due si erano sposati quando lei aveva 24 anni ed era nel pieno della sua carriera da modella.

Nel 1992 i due divorziarono a causa della relazione clandestina che Donald Trump aveva con, la donna che è poi divenuta la sua seconda moglie, Maria Maples. Dopo il fallimento del suo primo matrimonio, Ivana Trump, si è risposata altre tre volte. La donna ha sempre mantenuto viva la sua passione di viaggiare.

L'addio di Donald Trump e dei loro figli a Ivana Trump dopo la morte

Ricevuta la notizia sulla morte dell'ex moglie, Donald Trump ha annullato i suoi impegni e diffuso la notizia sui social. L'ex presidente l'ha ricordata come una donna meravigliosa e amata da molte persone. Anche la figlia Ivanka le ha dedicato un post su Instagram che ha commosso il mondo intero. La ragazza e i suoi fratelli, Donald Junior ed Erik l'hanno voluta ricordare come una grande imprenditrice, mamma e donna piena di vita. Inoltre Erik ha rilasciato una dichiarazione a nome della famiglia per omaggiarla.

Ivana Trump ha lasciato sua madre prossima ai 96 anni, i suoi tre figli e dieci nipotini a cui era molto legata.