La notizia di un'offerta di lavoro indecente arriva in queste ore dal Casertano. Protagonista di questa storia un tabaccaio di San Marcellino che, sui social, ha condiviso un annuncio in cui diceva di essere alla ricerca di un ragazzo/ragazza per tabacchino, anche senza esperienza.

Fin qui nulla di strano se non fosse per la paga che ha offerto: soli 600 euro al mese per turni di 7/8 ore al giorno, con pausa il mercoledì e la domenica.

Nel Casertano, offerta di lavoro indecente: ecco cosa chiedevano

Nel dettaglio, l'offerta di lavoro indecente proposta dal tabaccaio di San Marcellino è stata messa "nero su bianco" su un gruppo Facebook "local", ossia quelli dove si raccontano i fatti specifici di una determinata città, paese o territorio.

Il commerciante era alla ricerca di una persona da inserire all'interno della tabaccheria, proponendo però una paga a dir poco da fame.

"Turni a rotazione settimanale di 7/8 ore al giorno, giorno di riposo: tutti i mercoledì. Paga 600 euro al mese", è stato scritto nell'annuncio.

Di conseguenza, tolte le domeniche e il giorno di riposo settimanale, la media sarebbe di circa 27 euro al giorno per questo lavoro che viene proposto in tabaccheria.

Tabaccaio offre 3 euro all'ora: scoppia la bufera web

Scendendo ancora nei dettagli, tenendo conto che la media è di 7/8 ore al giorno, significherebbe che tale persona andrebbe a guadagnare poco più di 3 euro all'ora.

Tuttavia, nell'annuncio che è stato pubblicato in rete, non si parla assolutamente di contratto ne tantomeno di contributi.

Di conseguenza, la persona che verrebbe "assunta" dal tabaccaio si ritroverebbe a lavorare a nero, senza alcun tipo di diritto.

Ecco perché, nel momento in cui tale offerta di lavoro indecente ha fatto il giro del web e dei social, ha scatenato non poche polemiche in rete, dove è nata una vera e propria bufera.

'Viva il reddito', scrivono gli utenti social

Tra i tantissimi che hanno commentato la notizia, c'è chi sostiene che a queste condizioni è molto meglio il reddito di cittadinanza.

"Viva il reddito di cittadinanza!", hanno scritto diversi utenti social dopo aver appreso la notizia dell'offerta di lavoro avanzata dal tabaccaio di San Marcellino.

"Il problema è che in Italia molti si atteggiano ad imprenditori sfruttando i dipendenti mal pagati e con orari assurdi. Io li chiamerei speculatori e non imprenditori", ha sentenziato un altro utente social.

"Ormai è una normale routine, per questo non trovano personale. Stanno approfittando della situazione attuale in Italia per prendere per la gola gente che ha bisogno di lavorare. Ormai il mondo del lavoro in Italia fa pena", scrive un altro commentatore web.