In queste ore, Paul Pogba è stato scosso dalle accuse rivoltegli dal fratello Mathias. Quest'ultimo ha pubblicato un video su Instagram in cui annuncia di voler fare delle rivelazioni scottanti che coinvolgerebbero il calciatore della Juventus, la sua agente Rafaela Pimenta e Kylian Mbappè.

Mathias Pogba, su Instagram, ha dichiarato: "Voglio fare queste rivelazioni e poi saranno gli altri a decidere se merita di essere un titolare alla Juventus", ha detto il fratello di Paul.

Poco dopo "L'Équipe" ha pubblicato le dichiarazioni dei legali del calciatore della Juventus, di sua mamma Yeo Moriba e di Rafaela Pimenta: "Si aggiungono alle minacce e ai tentativi di estorsione in una banda organizzata contro Paul Pogba".

Lite familiare in casa Pogba

Il video pubblicato da Mathias Pogba ha scosso il calciatore della Juventus che, tramite i suoi legali, ha annunciato di aver già fatto alcune denunce: "Le autorità competenti in Italia e in Francia sono state allertate un mese fa".

I legali di Paul Pogba hanno sottolineato che non ci saranno ulteriori commenti in merito alle indagini che sono in corso su questa vicenda: "Non ci saranno ulteriori commenti in relazione all’indagine in corso". I legali di Paul Pogba sono dovuti intervenire dopo il video pubblicato da Mathias, fratello del giocatore, su Instagram, in cui egli aveva annunciato di dover fare delle dichiarazioni esplosive: "Presto farò delle rivelazioni importanti su Pogba e su Rafaela Pimenta, quella che è oggi il suo agente".

Le accuse di Mathias a Paul

Il video condiviso da Mathias Pogba sui social sta facendo il giro del web. Il fratello del calciatore della Juventus ha annunciato di dover fare delle rivelazioni: "Penso che non sia sfuggito a nessuno il gran rumore mediatico sul suo trasferimento, - ha detto nel video pubblicato su Instagram Mathias Pogba - i suoi problemi e il suo infortunio".

Il fratello del numero 10 della Juventus ha spiegato di voler fare queste rivelazioni per informare i tifosi di tutto il mondo, secondo lui dovrà essere il pubblico a dover dare il suo parere su Paul. Ora occorre capire come evolveranno le indagini visto che i legali del giocatore hanno annunciato di aver già informato le forze dell'ordine sia in Italia che in Francia.

Quello che sta succedendo in queste ore avrebbe disturbato il calciatore della Juventus, che adesso dovrà essere bravo lasciarsi alle spalle questa situazione e pensare solo al campo e al suo recupero dopo il problema al menisco.