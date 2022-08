Il campionato italiano è pronto a partire con diversi dubbi riguardanti soprattutto le squadre che lottano per le prime posizioni. Di certo sarà un campionato più equilibrato rispetto alla scorsa stagione, con le milanesi che si sono rinforzare sul mercato ma anche Lazio e Roma che potrebbero dire la loro in manierai importante. Soprattutto la squadra di Mourinho avrà in rosa giocatori di qualità come Wijnaldum, arrivato in prestito dal Paris Saint Germain, e Paulo Dybala, ingaggiato a parametro zero dopo che l'argentino è andato in scadenza di contratto con la Juventus.

A parlare della lotta per il campionato è stato Paolo De Paola, il giornalista sportivo a calciomercato.it ha sottolineato come l'infortunio di Paul Pogba possa condizionare molto la stagione della Juventus, che potrebbe rischiare anche il quarto posto. D'altronde le milanesi sembrano partire in vantaggio oltre al fatto che Lazio e Roma si sono rinforzate. Il giornalista sportivo ha parlato anche del Napoli criticando la società campana riguardo al mancato prolungamento di contratto di Dries Mertens. Il belga secondo De Paola sarebbe stato più utile alla società campana rispetto a Giacomo Raspadori, che sarebbe vicino al trasferimento alla società campana.

Il giornalista De Paola ha parlato della lotta per il campionato

'Raspadori e Mertens potevano occupare la stessa zona di campo e il belga è 10 volte più furbo ed esperto. Il Napoli poteva convincere il belga a prolungare per due stagioni invece di pagare quella somma per il giocatore del Sassuolo'. Queste le dichiarazioni di Paolo De Paola a calciomercato.it, il giornalista sportivo ha aggiunto che non è stata una decisione di Spalletti la partenza del belga, anche perché il tecnico lo ha recentemente dichiarato in un'intervista.

Il giornalista sportivo ha parlato anche della lotta per il titolo, sottolineando come la favorita sia il Milan. Ha infatti dichiarato: 'Vedo favoriti i rossoneri, Lazio e Roma potrebbero creare problemi alle milanesi'. Infine sulla Juve: 'Rischia buco nell'acqua considerando infortunio di Pogba'.

Il mercato della Juventus

Parole importanti quelle del giornalista sportivo De Paola che lasciano intendere ad una stagione difficile per la squadra di Allegri, che non potrà contare sul francese almeno fino a settembre.

Si parla di un suo possibile recupero per il match di campionato contro la Salernitana previsto l'11 settembre. Non è da scartare però la possibilità che la squadra bianconera faccia altri acquisti importanti in queste ultime settimane di calciomercato estivo. Oltre a Paredes ad esempio potrebbe arrivare una mezzala d'inserimento ed un vice Vlahovic. Piace Depay del Barcellona oltre a Morata dell'Atletico Madrid, che però ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.