Dal rapporto con il compagno al body shaming, fino alle stoccate a Giorgia Meloni sulle posizioni Lgbt e sul diritto all’aborto. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair Vanessa Incontrada ha lasciato qualche indizio in più in relazione al suo rapporto con il compagno, Rossano Laurini. A febbraio a Verissimo aveva raccontato che dopo 15 anni di relazione stava attraversando un momento di crisi. “La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato e cosa voglio dal mio futuro” – ha spiegato la spagnola, non escludendo una svolta anche in campo sentimentale.

“Non so dove mi porterà questa trasformazione”.

La showgirl è tornata anche sulla discussa foto in costume pubblicata dal settimanale Nuovo. “Non mi ha ferito” – ha aggiunto la conduttrice televisiva che ha bacchettato Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. “Nel 2022 sentire ancora dire determinate cose sull’omosessualità, sul genere sessuale, sui migranti, sull’aborto, mi lascia sbigottita”.

Vanessa Incontrada ha deciso di seguire una strada diversa rispetto alle colleghe Ilary Blasi e Michelle Hunziker, che hanno comunicato la fine della loro relazione attraverso un comunicato stampa. Nell’intervista la showgirl ha confermato che sta vivendo una fase di riflessione e che non sono da escludere novità anche sotto il profilo sentimentale senza entrare nei dettagli del suo rapporto con Rossano Laurini.

“Quando si fa un comunicato c’è una grande intelligenza dietro, perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi. L’altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita”.

La conduttrice televisiva ha parlato esplicitamente del suo desiderio di avere un altro figlio. “Un mio grande desiderio” – ha sottolineato l’artista che ha riferito che sta attraversando una fase particolare della sua vita.

La stoccate a Giorgia Meloni: 'Pensavo che certe questioni fossero superate'

Vanessa Incontrada è tornata anche sugli attacchi ricevuti sui social per la foto in costume pubblicata in copertina sul settimanale Nuovo. “Non mi ha ferito, la mia risposta è l’indifferenza”. Da sempre in prima linea nelle battaglie sociali, la showgirl ha criticato Giorgia Meloni per i discorsi sulla comunità Lgbt, sui migranti e sull’aborto.

“Nel 2022 sentire ancora dire determinate cose sull’omosessualità, sul genere sessuale, sui migranti, sull’aborto, mi lascia sbigottita.È un insulto che si parli ancora di vietare l’aborto, che in America abbiamo deciso di annullare la sentenza che lo garantiva”. Per la conduttrice televisiva la donna deve essere libera di decidere se di diventare madre. “É una grande responsabilità così come crescere un figlio dopo un abuso. Pensavo che certe questioni fossero già superate”.