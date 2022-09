Svolta nella scomparsa di Silvia Cipriani, ex postina 77enne scomparsa due mesi fa da Cerchiara, frazione montana di Rieti. Nella giornata di ieri, lunedì 26 settembre, la sua auto è stata ritrovata casualmente da un cercatore di funghi nei boschi di Montenero Sabino. Al momento non c'è traccia del corpo dell'anziana. Del caso di Cronaca Nera si sta interessando anche la redazione di Chi l'ha visto?.

Ritrovata l'auto di Silvia Cipriani

Nella tarda mattinata di ieri è stata ritrovata, in un'area boschiva tra Montenero e Casaprota, la Fiat Palio color grigio metallizzato di Silvia Cipriani.

A notare l'auto, incidentata nella parte anteriore sinistra e parzialmente nascosta dalla vegetazione, è stato Bruno C., un giovane del posto che era uscito per cercar funghi. L'uomo, rimasto impantanato, in attesa dei soccorsi ha visto la macchina della donna e ha dato l'allarme. Sul posto suono giunti i carabinieri, con i colleghi della Questura e gli uomini della Protezione Civile. Come da protocollo, si è transennata l'area e si è dato il via agli accertamenti del caso e alle operazioni di recupero del mezzo. A dispetto di quanto trapelato nel primo pomeriggio di ieri, non è stato invece ritrovata l'ex postina. Da quanto si apprende, la Palio - che sembrava parcheggiata - aveva gli sportelli chiusi e i finestrini alzati, ma era priva di chiavi.

Al suo interno, eccezion fatta per il libretto di circolazione, non era presente alcun effetto personale riconducibile a Silvia Cipriani.

Continuano le ricerche di Silvia Cipriani

Al momento, gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto a Silvia Cipriani e chi (e perché) abbia portato la sua auto nei boschi di Montenero Sabino.

È stata l'ex postina - che, però, come ha fatto notare anche il Corriere di Rieti, non avrebbe avuto alcun motivo per raggiungere un luogo tanto impervio a circa 30 km dalla sua abitazione ed accessibile solo attraverso una stretta stradina - o è stato qualcun altro? Questa mattina, in prefettura a Rieti, si è svolto un vertice per decidere come procedere.

Nel frattempo, sono riprese, con l'ausilio di un elicottero, le ricerche della donna in zona Scrocco. Nelle operazioni è impegnata anche l'unità cinofila della Guardia Finanza. L'auto della donna, che non presenterebbe tracce ematiche evidenti, è invece al vaglio della Polizia Scientifica.

Silvia Cipriani, ex postina di Cintigliano e Montenero, vive da sola in un casolare della frazione di Cerchiara ed ha fatto perdere le proprie tracce il 21 o 22 luglio scorso. La moglie del nipote ha asserito di averla vista l'ultima volta giovedì 21, mentre una vicina è certa di averla incrociata il venerdì mattina successivo. La Procura di Rieti, nelle scorse settimane, ha aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere. Al momento tutte le piste investigative sono ancora aperte.