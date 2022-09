Oggi 27 settembre è l'ultimo giorno del referendum nei territori separatisti di Lugansk e Donetsk e nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia finalizzato a decretare l'annessione delle aree contese alla Federazione Russa. Aspri i sentimenti di condanna e di denuncia da parte di Kiev e del blocco occidentale riguardanti l'illegalità delle modalità adottate dai militari russi per convincere la popolazione a presenziare alle votazioni, sostenuti dalla testimonianza del governatore di Lugansk Sergei Haidai e dai diversi filmati circolanti sulle principali piattaforme social i quali riporterebbero la presenza di seggi mobili e di soldati intenti ad aggirarsi tra le abitazioni civili per raccogliere voti casa per casa.

Il portavoce del governo turco Ibrahim Kalin ha già riferito alla CNN Turk che la Turchia non riconoscerà l'esito del voto così come in passato ha disapprovato il referendum per la Crimea del 2014. E mentre fonti vicine al Cremlino riportano un'affluenza alle urne superiore al 50%, numerosi sono gli osservatori stranieri giunti da differenti parti del mondo in occasione del referendum, tra essi 13 italiani come il napoletano Gianfranco Vestuto, di 62 anni segretario di Lega sud ed Eliseo Bertolasi , ricercatore di antropologia presso l'università Bicocca di Milano e giornalista.

Un referendum annunciato: la questione dell'annessione dei territori occupati

Il referendum passato del 2014 sull'indipendenza della Crimea registrò una maggioranza favorevole all'annessione della penisola alla Federazione Russa, ma anche in quell'occasione le posizioni della comunità internazionale rimasero fortemente critiche sulla legittimità della votazione.

Nel clima di tensione generale ancora una volta la storia si ripete, ma sull'altro versante i separatisti filorussi sostengono la regolarità dello svolgimento del plebiscito avvenuto nel rispetto delle norme internazionali e della Carta delle Nazioni Unite, secondo quanto dichiarato dalla stessa presidente del Consiglio della Federazione russa Valentina Matviyenko, facendo appello al diritto delle popolazioni dei territori contesi di espressione del proprio consenso all'annessione.

Intanto gli episodi di violenza non cennano a placarsi, nella città di Izyum le autorità hanno scoperto ed esumato 447 corpi, tra cui 5 bambini uccisi dai russi e gettati in fosse comuni, mentre nella Russia di Vladimir Putin continuano le proteste contro l'ordine di mobilitazione generale emanato dal presidente russo per l'arruolamento di circa 300.000 riservisti da inviare in Ucraina, con migliaia di cittadini intenzionati a lasciare il paese.