L’attrice Gegia è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip finiti nel mirino dopo il ritiro di Marco Bellavia. Prima di abbandonare il reality il conduttore televisivo aveva chiesto aiuto alla coinquilina che, tra l’altro, è laureata in psicologia e iscritta all’albo degli psicologi. Il 57enne confidava nell’esperienza della compagna di avventura per riuscire a superare un periodo delicato. Di fronte alla richiesta di aiuto Francesca Carmela Antonaci, nome all’anagrafe della comica, si è mostrata piuttosto fredda, sottolineando che non era interessata ad approfondire i problemi del milanese e che avrebbe fatto bene a non dare spiegazioni in riferimento al suo comportamento.

“Così peggiori solo le cose”.

Bellavia ha provato nuovamente a chiedere supporto, ma ha incassato una nuova piccata risposta di Gegia che ha manifestato il suo disagio nel dormire con lui. “Riposo pochissimo perché si muove di continuo e piange”, ha spiegato la pugliese che ha ribadito di non avere intenzione di aiutarlo. Presa di posizione che ha indignato alcuni utenti del web, con l’ex gieffina Veronica Satti che ha riferito che intende intraprendere un’azione con altre persone per chiedere la radiazione dell’attrice dall’albo degli psicologi.

Marco Bellavia lascia il Grande Fratello Vip dopo aver chiesto aiuto ai coinquilini

Nel corso della puntata del 29 settembre del GF Vip Marco Bellavia ha raccontato di vivere un momento di disagio e che per proseguire la sua avventura nel Reality Show aveva bisogno del supporto di tutti.

“Sono convinto che insieme riusciremmo a fare un bel lavoro”, aveva affermato il conduttore con Alfonso Signorini, il quale aveva precisato che sarebbe stato supportato anche dallo staff medico del programma. I compagni di avventura, invece, hanno alzato un muro e, dopo averlo nominato, hanno sottolineato che la casa del reality non era il luogo ideale per chi stava attraversando un momento di difficoltà.

Durissimo l’affondo di Giovanni Ciacci che non ha gradito quanto riferito da Bellavia durate le nomination palesi. “Ti devi solo vergognare, è per quelli come te che ci sono ancora discriminazioni”. Il 57enne è finito anche nel mirino di Charlie Gnocchi e Ginevra Lamborghini, con invece la sola Antonella Fiordelisi che si è avvicinato per consolarlo ed ascoltare le sue ragioni.

Veronica Satti: 'Esposto per far radiare Gegia dall'albo degli psicologi'

Prima che Marco Bellavia decidesse di lasciare il GF Vip anche Luca Salatino l’aveva difeso dopo l’ennesimo affondo di Gegia che lo aveva etichettato come un “matto malato”. Senza indugiare l’ex tronista l’aveva invitata a moderare i toni: “Non si dicono certe cose”. Le uscite dell’artista hanno provocato sdegno e rabbia tra i fan del reality show di Canale 5, i quali hanno chiesto che venissero presi provvedimenti nei suoi confronti non solo agli autori del programma.

La comica si è infatti laureata a Roma in psicologia ed è iscritta all’albo degli psicologi: “Con altre persone impegnate nella divulgazione sulla salute mentale stiamo facendo un esposto all’ordine deontologico della Regione Lazio per farla radiare dall’albo”, ha riferito l’ex gieffina Veronica Satti sui social che ha spiegato che anche lei aveva avuto dei problemi durante l’esperienza nel reality show e che era riusciti a superarli grazie al supporto dei coinquilini.