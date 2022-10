“Simone, dimmi dov’è mia figlia?". Georgeta Croceanu, la mamma di Andreea Rabciuc, mercoledì 5 ottobre, durante la trasmissione Rai "Chi l'ha visto?" ha attaccato Simone Gresti, fidanzato della 27enne di Jesi (Ancona) scomparsa lo scorso marzo.

Secondo la donna, il 43enne - al momento unico indagato con l'accusa di sequestro di persona - nasconderebbe la verità su quanto accaduto alla figlia.

La mamma di Andreea Rabciuc contro Simone Gresti

Federica Sciarelli, nella serata di mercoledì, ha ripercorso il caso di cronaca nera che vede protagonista Andreea Rabciuc, campionessa di tiro a segno d'origine rumena.

La ragazza è scomparsa nel nulla lo scorso marzo e, per la prima volta, mamma Georgeta è intervenuta in collegamento telefonico a "Chi l'ha visto?". La donna, non ha nascosto la sua disperazione e la sua rabbia.

"Dentro al mio cuore - ha esordito - c’è ancora una piccola speranza, ma dopo sette mesi sto per perderla". Da lei non ho più ricevuto neppure un messaggio". Poi, rivolgendosi al fidanzato di Andreaa, Simone Gresti ha continuato: "Se ha il coraggio deve dirci la verità, cosa le è successo?": "Dimmi dove si trova mia figlia - ha continuato - perché hai preso il suo telefono? E perché, da sabato a domenica pomeriggio, non hai risposto al cellulare e lo hai fatto solamente solo quando ti ho minacciato?".

Poi, dura, lo ha incalzato: "Dimmi la verità perché tu sai bene cosa le è successo”.

Il fidanzato di Andreea Rabciuc continua a proclamarsi innocente

Andreea Rabciuc è scomparsa nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 marzo. Dopo aver passato la notte in compagnia del fidanzato e di una coppia di amici, Aurora e Francesco, si è incamminata lungo la Provinciale Montecarottese prendendo il bivio verso Castelbellino stazione.

Nessuno, da allora, l'ha più vista né sentita.

Simone Gresti, indagato a piede libero, mercoledì era negli studi di Viale Mazzini accompagnato dal suo avvocato Emanuele Giuliani e dal consulente Andrea Ariola. L'uomo, ripercorrendo le ultime ore trascorse con Andreea nel casolare si è difeso ribadendo la sua totale estraneità ai fatti.

"Tutto quello che so - ha ripetuto l'ho raccontato ai carabinieri. Io non ho idea di dove sia andata a finire Andreaa. Se è scappata con qualcuno, io non lo posso certo sapere". "Quella mattina - ha concluso- mi è fuggita come aveva già fatto anche altre volte, per questo non mi sono preoccupato".

Il 43enne, rispondendo alle accuse di Georgeta ha dichiarato: "Non t'ho chiamata subito per due motivi. Innanzitutto, perché lei mi strappava dalle mani il cellulare e non voleva che ti telefonassi e poi perché quando son rientrato a casa non volevo farti preoccupare, considerando anche che non era la prima volta che si allontanava".

Le parole di Gresti, però, non hanno convinto la madre di Andreea: "Tu - ha sottolineato - non hai mai versato una lacrima per lei".