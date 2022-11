Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le stelle 2022, è stata colpita da un lutto. In queste ore, sul suo profilo ufficiale Instagram e Facebook, la giornalista e protagonista dello show del sabato sera di Rai 1, ha annunciato la notizia della morte della sua mamma.

Un lutto che colpisce Selvaggia a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata serale dello show condotto da Milly Carlucci.

Lutto per Selvaggia Lucarelli: è morta sua mamma Nadia

Nel pomeriggio di oggi 19 novembre, Selvaggia Lucarelli dalle pagine dei suoi profili ufficiali social, ha annunciato la notizia del terribile lutto che ha colpito la sua famiglia.

"Questa mattina ho perso mia madre, Nadia, è morta", ha scritto Selvaggia aggiungendo che la donna è venuta a mancare dopo aver contratto il Covid-19.

"Non sono arrabbiata, perché io stessa ho ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere", ha proseguito Lucarelli nel suo sfogo social.

Lucarelli saluta sua mamma con una toccante dedica social (Foto)

"Mi piace pensare che se ne sia andata all'alba per questo: per salutarci tutti e augurarci una bella giornata: corrette, non vi preoccupate per me. Come era lei, come ha vissuto", ha chiosato la protagonista di Ballando con le Stelle nel suo toccante messaggio social.

Immediata la reazione dei fan e sostenitori di Selvaggia che, in queste ore, dopo aver appreso la notizia del lutto che l'ha colpita, si sono stretti intorno alla giornalista, commentando i suoi post social con dei messaggi di cordoglio e affetto.

Fortemente a rischio la presenza di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle del 19 novembre

Al momento, pur non essendo arrivata alcuna comunicazione in merito, pare fortemente improbabile che Selvaggia prenda parte alla trasmissione del sabato sera di Rai 1 condotta da Milly Carlucci: dopo il lutto che l'ha colpita in questa difficile giornata, probabilmente sarà assente.

Un lutto che colpisce anche uno dei concorrenti di questa edizione di Ballando con le stelle: trattasi di Loreno Biagiarelli, compagno di Selvaggia e protagonista come concorrente dell'attuale stagione del talent show condotto da Milly Carlucci.