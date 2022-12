La Juventus è al lavoro per preparare al meglio l'inizio della seconda parte di stagione, previsto a gennaio. Intanto però la società è al lavoro anche per affrontare eventuali vicende giudiziarie considerando le indagini che sta portando avanti la Procura di Torino che hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio per Agnelli, Nedved e Arrivabene. Tanto lavoro per i magistrati, che starebbero indagando su diversi capi d'accusa, su tutte le presunte plusvalenze fittizie e il possibile falso in bilancio. Intanto però il presidente della Exor ha confermato la fiducia a Massimiliano Allegri e Federico Cherubini ribadendo la volontà di continuare a costruire una Juventus vincente.

Parole importanti che confermano l'impegno della Famiglia Agnelli nei confronti della società bianconera, in attesa anche di festeggiare i 100 anni di proprietà della Famiglia nel 2023. Come scrive il Corriere dello Sport la volontà di John Elkann è quella di non vendere la società bianconera, valuterebbe però l'ingresso di un socio minoritario che possa dare un contributo importante dal punto di vista economico. Come dichiarato dal presidente della Exor John Elkann la Juventus in questo momento non ha bisogno di un aumento di capitale ed è pronta ad affrontare la seconda parte di stagione cercando di arrivare fino in fondo a tutte le competizioni, campionato italiano, Coppa Italia ed Europa League.

Il presidente della Exor Elkann potrebbe agevolare l'ingresso di un socio minoritario

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato John Elkann non vorrebbe vendere la Juventus. Il presidente della Exor però potrebbe agevolare l'ingresso di un socio minoritario per dare un supporto economico alla società bianconera. Elkann ha aggiunto che non sono previsti in questo momento aumenti di capitale e di conseguenza la Juventus ha la forza economica di proseguire la stagione magari affidandosi alle cessioni per agevolare alcuni rinforzi già a gennaio.

Il Corriere dello Sport quindi smentisce la volontà di Elkann di valutare una cessione della società bianconera, dopo che alcuni giornali avevano parlato di una possibile vendita per circa 1 miliardi di euro. Anche Momblano aveva parlato di investitori che sarebbero stati pronti a spendere anche 2 miliardi di euro per la società bianconera.

Il nuovo Consiglio d'Amministrazione della Juventus sarà nominato ad inizio gennaio

La Juventus nominerà il nuovo Consiglio d'Amministrazione in data 18 gennaio. Il presidente designato sarà Gianluca Ferrero, l'amministratore delegato Maurizio Scanavino. Da valutare invece chi sarà il nuovo vicepresidente della società bianconera in sostituzione del dimissionario Pavel Nedved. Non dovrebbe essere Alessandro Del Piero, che in caso di ritorno potrebbe essere inserito come dirigente per la gestione sportiva della società bianconera.