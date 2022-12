Nel caso plusvalenze, oltre la Juventus, potrebbero essere coinvolte anche altre società di Serie A. La Juve è finita al centro della ribalta mediatica nelle ultime settimane per le indagini della Procura di Torino in merito a diversi capi d'accusa, su tutti le presunte plusvalenze fittizie e il possibile falso in bilancio. Una situazione in via di definizione con i magistrati che stanno valutando anche le tante intercettazioni, recentemente pubblicate da diversi giornali sportivi. E proprio di queste si nota come la Juventus sarebbe stata protagonista di diverse telefonate con altre società in merito alle presunte plusvalenze fittizie.

Soprattutto l'ex direttore sportivo Fabio Paratici ha avuto di confrontarsi telefonicamente ad esempio con l'Atalanta, con Percassi che avrebbe rivelato in una telefonata in riferimento al trasferimento di Romero nella società bergamasca: 'Se tiro fuori quelle carte viene fuori che ho fatto falso in bilancio'. In un'altra invece Agnelli dice a Percassi: 'Su un numero di elementi che abbiamo, io in questo momento devo stare fermo perché abbiamo Consob, Guardia di Finanza e qualsiasi cosa che ci stan guardando (…) su gli ultimi due anni'. Altra intercettazione valutata dalla Procura di Torino e pubblicata di recente da alcuni giornali è quella riguardante la telefonata fra Fabio Paratici e l'ex direttore sportivo del Pisa Corrado in riferimento in particolar modo al possibile trasferimento di Lorenzo Lucca dalla società toscana a quella bianconera, poi acquistato dall'Ajax.

Caso presunte plusvalenze fittizie, si indagherebbe anche Atalanta, Sassuolo, Genoa e Pisa

'L’ho sempre fatto, l’ho fatto con Caldara (…) l’operazione devi farmela fare a me! Dammi retta, l’operazione la faccio io anche per il Pisa! Tu devi darmi solo le linee, il resto lo metto a posto io'. Queste le intercettazioni pubblicate di recente dal Corriere della Sera de dalla Gazzetta dello Sport in riferimento alla telefonata fra Paratici e Corrado, ex direttore sportivo del Pisa.

Nella telefonata l'ex direttore sportivo aggiunge che le trattative di mercato le avrebbe fatte anche con Genoa, Atalanta e Sassuolo. Intanto i magistrati starebbero indagando anche su un presunto debito fuori bilancio della Juventus verso l'Atalanta. Si tratta di circa 7 milioni di euro e che sarebbero maturati nelle trattative di mercato riguardanti Kulusevaki, Demiral e Romero.

In un'altra intercettazione spicca una telefonata dell'ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene che dice: 'Sappiamo cosa gli dobbiamo all'Atalanta'.

Il nuovo Consiglio d'Amministrazione sarà nominato il 18 gennaio

Intanto la Juventus è pronta a nominare il nuovo Consiglio d'Amministrazione in data 18 gennaio. Dovrebbe essere formato da tecnici esperti di contabilità e finanza per fronteggiare un eventuale processo che riguarderebbe la società bianconera. Designato il nuovo presidente, Gianluca Ferrero, l'amministratore delegato sarà Maurizio Scanavino. Da valutare invece chi sarà il nuovo vicepresidente della società bianconera, difficile Del Piero che in caso di ritorno potrebbe avere un ruolo come dirigente nella gestione sportiva.