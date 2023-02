Un incidente stradale mortale si è verificato nelle scorse ore in Calabria e ha causato il decesso di un uomo. Nell'impatto - accaduto in prossimità del Bivio S. Anastasia del comune di Cotronei - altre quattro persone sono rimaste ferite, fra cui un bambino. La dinamica esatta di quanto accaduto risulta essere ancora poco chiara: sul luogo si sono presentati vari mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi di rito. È giunto sul posto anche un mezzo dell'elisoccorso per trasferire più velocemente i feriti in ospedale.

Sempre in Calabria (nel comune cosentino di Cassano all'Ionio) in questi giorni si è verificato un altro incidente stradale, che ha causato il ferimento di una persona.

Calabria, in un sinistro perde la vita un uomo, un bambino e altre tre persone rimangono ferite

Attorno alle ore 17 di questo sabato 11 febbraio un incidente si è verificato lungo la Statale 107 Silana-Crotonese, nei pressi dello svincolo per Cerenzia, in prossimità del Bivio S. Anastasia del comune di Cotronei. Le informazioni sono ancora molto sommarie, ma nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture che (per cause ancora tutte in corso di accertamento) si sono scontrate.

Sul luogo si sono precipitati i sanitari del 118, che hanno iniziato a prestare tutte le cure del caso ai feriti.

Per uno di loro però non c'è stato nulla da fare. All'interno delle autovetture stavano viaggiando diverse persone che sono rimaste incastrate. Sul luogo è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato per diversi minuti per liberarli e consegnarli ai sanitari del 118. Successivamente è sopraggiunto pure un mezzo dell'elisoccorso per poterli trasportare più velocemente in ospedale.

In totale i feriti sarebbero quattro, tra cui un bambino. Uno dei feriti verserebbe in gravi condizioni di salute ed è stato ricoverato in codice rosso.

Oltre al personale sanitario e ai vigili del fuoco sul luogo del sinistro si sono recati gli agenti della Polstrada, che hanno iniziato a effettuare tutti i rilievi utili del caso per poter ricostruire la dinamica e stabilire se ci siano eventuali responsabilità sull'accaduto.

La circolazione è rimasta bloccata per diverso tempo per consentire la rimozione dei mezzi.

In Calabria altro incidente stradale: una persona ferita

In Calabria un altro incidente stradale si è verificato giovedì 9 febbraio e ha causato il ferimento di una persona. Il fatto si è verificato lungo la strada provinciale 171 che attraversa contrada Garda nel comune di Cassano all'Ionio, in provincia di Cosenza.

Da emerso il conducente di una Fiat Panda ha perso improvvisamente il controllo del veicolo, cappottando. L'auto è rimasta lungo la carreggiata, mentre il conducente è rimasto ferito nello scontro ed è stato trasportato in ospedale.