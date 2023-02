Sta facendo preoccupare i fan il nuotatore Manuel Bortuzzo. Nelle scorse ore, il ragazzo ha postato uno scatto che lo ritrae con la mascherina in una stanza al chiuso che con molta probabilità si trova in una struttura ospedaliera. Proprio gli ospedali, in effetti, sono ad oggi gli unici luoghi in cui è ancora obbligatorio indossare la mascherina. Ad allarmare i suoi sostenitori, non solo le immagini condivise sui social, in cui non appare al cento per cento della forma, ma la didascalia con cui le ha accompagnate. Parole con cui ha forse voluto forse far capire di non stare molto bene in questo periodo.

Le parole parole di Manuel Bortuzzo allarmano i fan: 'Non rimandare a domani'

Manuel Bortuzzo ha scritto sul suo profilo Instagram: "La vita può cambiare velocemente, non rimandare a domani quello che potresti fare oggi". Cosa avrà voluto dire il nuotatore con queste significative parole che non lasciano presagire nulla di positivo? Molto probabilmente, ma è soltanto una mera ipotesi, l'ex gieffino sta affrontando nuovi problemi di salute, riguardo ai quali però aleggia il mistero. Infatti, il nuotatore non ha aggiunto ulteriori dichiarazioni. Intanto, sui social, in particolare su Twitter, sono davvero tanti i messaggi di affetto e vicinanza nei suoi confronti.

C'è chi per citarne alcuni ha scritto: "Bimbo dolce spero che tu stia bene", "Mio dolce Manu, spero che tu stia bene"

Il nuotatore costretto sulla sedia a rotelle non rinuncia al suo sogno di nuotare

La preoccupazione dei fan è legata alle sue condizioni di salute che già quando era concorrente del GF Vip destavano apprensione.

Da anni, infatti, l'atleta è costretto su una sedia a rotelle a causa di un terribile e ormai noto fatto di cronaca nel quale si è trovato suo malgrado coinvolto nel 2019. Vittima di uno scambio di persona, fu raggiunto da un colpo di pistola alla schiena che gli ha tolto l'uso delle gambe. Tuttavia, Manuel non ha perso la speranza e non ha rinunciato al nuoto.

Dopo poco infatti, è tornato in vasca ad allenarsi e il suo obiettivo e quello di partecipare alle Paraolimpiadi di Parigi nel 2024.

Archiviata l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, dove conobbe e si fidanzò con l'ormai sua ex Lulù Selassiè, Manuel si è dedicato al duro allenamento in vista proprio dell'importante appuntamento sportivo che è sempre più vicino. Al suo fianco, a fargli da mentore e coach, Aldo Montano con cui proprio nella casa di Cinecittà ha stretto un forte legame di amicizia. Ora, questo stop che si spera sia momentaneo e non grave. Non resta che aspettare ulteriori notizie da parte dello stesso Manuel Bortuzzo per capire come stia davvero.