Nel corso dell'ultima puntata di "Chi l'ha visto?" andata in onda su Rai 3 lo scorso 1° marzo, la conduttrice Federica Sciarelli è tornata a occuparsi del caso di cronaca della 17enne scomparsa da Orezzo, frazione di Gazzaniga (Bergamo) lo scorso 11 gennaio. Molto religiosa, la ragazzina era solita visitare (e frequentare) diversi luoghi di culto.

L'inviata del programma Rai, Veronica Briganti, si è messa sulle tracce lasciate da questa ragazza e ha incontrato i genitori. È emerso come il pollaio accanto all'abitazione in cui la 17enne viveva era stato trasformato di una specie di santuario.

Si era trasferita in un'altra casa prima di scomparire

La giovane scomparsa era andata a vivere in un'altra casa poco prima di sparire. Nel corso di un'intervista, Roger, il padre della 17enne, ha provato a spiegare perché: "Non lo so, è una cosa mistica ... perché qui abitava una signora che era molto, molto religiosa ... quando siamo entrati aveva tante croci, santini, anche del papa, che noi abbiamo smaltito, abbiamo mandato via tutto, però era molto religiosa". L'uomo non ha saputo spiegare perché sua figlia fosse così attaccata a questa casa.

Sulla casa e sulla signora che abitava quella casa, la madre della ragazza, Yuliya, ha precisato: "In famiglia c'erano tante sorelle, però è rimasta una sola di loro alla fine".

Il pollaio era diventato una specie di santuario

La casa in questione si trova a Orezzo, in Val Seriana: i genitori della 17enne avevano voluto accontentare la figlia comprandola per lei. Si tratta di un luogo immerso nel silenzio, circondato dalla natura. La ragazzina si era trasferita all'incirca una settimana prima della sua scomparsa, per potersi dedicare a una regolare vita di preghiera.

L'inviata Rai è poi entrata assieme a Roger e Yuliya nel pollaio adiacente la casa, che è stato trasformato in una specie di santuario. All'interno della stanza ci sono un recipiente per l'acqua, le candele, un materasso per dormire, immagini sacre e alcuni dipinti da lei realizzati. La 17enne trascorreva qui tutte le notti a pregare.

Le immagini sacre all'interno del 'santuario'

Diversi i dipinti e le immagini sacre presenti nella stanza. Tra questi, le telecamere di "Chi l'ha visto?" hanno mostrato un volto di Gesù dipinto dalla ragazzina, ma anche immagini della Madonna e di alcuni santi tra cui San Nicola. Presenti inoltre alcune foto e ritratti della famiglia imperiale russa dei Romanov, sterminata nel 1917.

L'inviata Veronica Briganti ha chiesto alla famiglia della 17enne come mai quest'ultima avesse iniziato a pregare insistentemente tutte le notti e la mamma Yuliya ha risposto: "Non lo so, ma io le ho dato tutta la forza, le ho detto anche "brava" perché per me era sorprendente. Volevo vedere dove la portava questa strada...".