La corsa in elisoccorso verso l’Ospedale Maggiore di Parma si è rivelata inutile: D.T.M., il ventiseienne tortonese di origini albanesi è morto questa mattina a causa delle gravissime ferite riportate nell’ incidente stradale avvenuto ieri, mercoledì 12 aprile, sulla A21, nei pressi di San Pietro in Cerro in provincia di Piacenza. Gli agenti della Polizia Stradale di Cremona sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, ancora tutta da chiarire.

Le uniche informazioni certe riguardano il mezzo con cui l'uomo stava viaggiando: un furgone di un'azienda impegnata nel settore ambientale, che si è scontrato contro un mezzo pesante.

L’incidente è avvenuto al chilometro 179 in direzione Torino.

La passione per il calcio

D.T.M., nato in Albania ma residente sin da bambino a Tortona (Alessandria), era noto nell’ambiente calcistico alessandrino per la sua attività di calciatore. In passato aveva ricoperto il ruolo di centrocampista nelle giovanili del ASD S.G. Derthona, che oggi lo ricorda su Facebook con questo messaggio: “La società del Presidente Marco Croci, si stringe al grande dolore della Famiglia per la perdita del congiunto, porgendo le più sentite condoglianze”.

Successivamente aveva indossato la maglia del Garbagna e dell’Audax Orione San Bernardino che, in un messaggio affidato alle pagine ufficiali dei social network, ha voluto omaggiarlo con queste parole: “La presidenza, lo staff dirigenziale, lo staff tecnico e tutti i tesserati con immenso cordoglio, si stringono attorno al dolore della famiglia, per la scomparsa del suo figlio.

Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la Polisportiva Audax Orione. Riposa in pace”. Nell’ultima stagione aveva militato con grande successo nel Sale, la squadra del paese alessandrino omonimo.

Il cordoglio sui social

Dopo la diffusione di questa notizia di cronaca sono tanti gli utenti social che stanno lasciando un pensiero o un ricordo dedicati al giovane scomparso.

“Lo ricordo con questa foto da bambini, compagni di squadra per anni all'Audax. Sarai sempre con noi”, scrive un ex compagno di squadra. “Era un ragazzo dal sorriso solare, generoso e con una grande passione per lo sport. Gli amici lo adoravano”, scrive una ragazza.

Un altro utente ricorda “gli abbracci, le serate in discoteca, le risate fino a tarda notte.

Eri un compagno di giochi, di allenamento, di corsa, di risate. Eri un amico unico che conoscevo da anni e che pensavo sarebbe rimasto per sempre con me. La verità è che sarai sempre con me nonostante tutto”.