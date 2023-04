Brutte notizie per i migliaia di fan di Loredana Bertè che, a causa di alcuni problemi di salute, si è ritrovata costretta a rimandare il "Manifesto Tour 2023", una serie di concerti che avrebbe preso il via mercoledì 19 aprile al Teatro Brancaccio di Roma, per poi proseguire in altri otto teatri italiani.

Il management dell'artista, attraverso le sue pagine ufficiali dei social network, specifica che la decisione è stata presa dopo una visita avvenuta lunedì 17 aprile: "È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo, dovrà sottoporsi a un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni".

Al momento non è possibile determinare una prognosi, motivo per cui si è scelto di rimandare il tour teatrale "al prossimo autunno/inverno o primavera 2024 (questo in base alle disponibilità dei teatri e gli impegni dell'artista)".

I nuovi concerti

Lo staff della cantante fa sapere che l'interprete ce l'ha messa tutta per essere con il proprio pubblico, ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti.

Non è del tutto da escludersi che per le prossime settimane possa essere programmato un tour estivo. Per quanto concerne le date del tour teatrale, invece, bisognerà attendere che venga comunicato un nuovo calendario. I biglietti già acquistati rimarranno validi.

In alternativa, si potrà richiedere un rimborso attraverso il circuito utilizzato per l'acquisto.

I recenti problemi di salute

Loredana Bertè è stata particolarmente impegnata ultimamente, fra gli impegni televisivi con "The Voice Senior" e "The Voice Kids" e la promozione del progetto discografico "Reloaded 1974 - 1983" pensato per celebrare i primi otto album in studio della cantante calabrese, oltre alla pubblicazione di alcuni brani inediti ritrovati negli archivi.

Il tour che porta il nome del suo ultimo album di inediti ("Manifesto", pubblicato nel 2021) ha subìto nel corso del tempo alcune variazioni o cancellazioni, inizialmente per una laringotracheite acuta e, prima ancora, in conseguenza della presenza di casi positivi al Covid nelle maestranze e nello staff dell’artista.

Il supporto dei fan e degli amici

'annuncio che la cantante dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico abbastanza urgente ha provocato un'onda d'amore nei confronti dell'artista. "Apprendo con tristezza la notizia, ma noi siamo tutte figlie di Loredana e ci ritroveremo più forti di prima. Ti voglio bene Loló", scrive un'ammiratrice, facendo riferimento a uno degli ultimi successi della cantante, ossia "Figlia di...".

"Un grosso in bocca al lupo alla cantante più straordinaria della musica italiana", augura un altro fan. Anche Antonella Clerici, conduttrice di "The Voice" e amica di Loredana ha voluto lasciare un messaggio d'incoraggiamento su Instagram, scrivendo "daje Lory", accompagnato da un cuoricino rosso.