La conduttrice televisiva Mara Venier nelle scorse ore ha denunciato pubblicamente su Instagram una truffa che sta circolando sui social: il suo volto è stato utilizzato impropriamente e senza autorizzazione da parte di una società per promuovere un "finto" farmaco specializzato per la cura delle articolazioni. La pubblicità è apparsa sui canali social ed è stata etichettata dalla stessa conduttrice veneta come una fake news.

La denuncia di Mara Venier contro la truffa social

"Mai fatta questa pubblicità... e avete pure il coraggio di mettere la vostra mail...

segue querela. Truffa", ha annunciato Mara Venier sul proprio profilo Instagram.

"Le ginocchia non faranno più male e le articolazioni si rigenereranno in cinque giorni", questo è lo slogan che girava sponsorizzato sui social senza che la conduttrice televisiva ne avesse dato autorizzazione.

Venier poi si è sfogata tra le stories di Instagram, aggiungendo: "Che sia un fake si vede lontano un miglio, ma quando utilizzate impropriamente il volto di un personaggio pubblico per promuovere le vostre truffe, l'unica cosa che vi meritate è la querela. La dovete finire di fot*ere la gente fragile. Dovete smetterla di strumentalizzare i problemi della gente che non ha strumenti, per di più utilizzando impropriamente il volto delle persone di cui si fidano".

La conduttrice ha quindi lasciato intendere di essere stanca di queste truffe e di voler agire legalmente proprio per porre fine a queste azioni.

Pochi giorni prima Mara Venier era stata al centro della cronaca dopo che aveva annunciato un'altra querela, in quel caso in seguito a degli insulti ricevuti sul profilo Twitter di Qui Mediaset.

La biografia di Mara Venier

Mara Venier, pseudonimo di Mara Povoleri, è nata a Venezia il 20 ottobre 1950, figlia di Giovanni Povoleri, fruttivendolo di Rialto, e di Elsa Masci. Ha una sorella, Roberta. Nel 1955 la famiglia si trasferisce a Mestre, nel quartiere Piave, poiché il padre aveva trovato lavoro come ferroviere in quella località.

Spostatasi poi nei primi anni '70 a Roma, dopo gli esordi come attrice, ha debuttato negli anni '80 come conduttrice televisiva, raggiungendo il successo su Rai 1 negli anni '90 con Domenica In, trasmissione che è poi tornata a condurre nel 2018 e che presenta ancora oggi.

Mara Venier ha due figli, Elisabetta Ferracini, nata nel 1968 e Paolo Capponi, nato nel 1975. Attualmente è sposata dal 2006 con Nicola Carraro.