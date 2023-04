Robert Louis Singletary, giovane ventiquattrenne, è stato arrestato in Florida, con l'accusa di tentato omicidio di primo grado, per aver sparato nel suo giardino e aver colpito una bambina di 6 anni insieme a suo padre. I due sono stati soccorsi tempestivamente e trasportati presso la struttura sanitaria più vicina. Sin da subito è stato l'uomo a riportare ferite più gravi alla schiena, ma al momento risulta fuori pericolo di vita. Anche la piccola, colpita da un proiettile alla guancia mentre andava in bicicletta, attualmente non è in condizioni gravi.

Singletary si è consegnato alla polizia

Il fatto di cronaca è avvenuta a Charlotte nella Carolina del Nord, nella serata di martedì 18 aprile: nel dettaglio, Singletary avrebbe iniziato a sparare "a caso" nel suo giardino, dopo che un pallone da basket è finito all'interno dello stesso. I colpi di pistola hanno ferito due persone: una bambina di 6 anni, Kinsley, stava giocando con la sua bicicletta prima di essere colpita sulla guancia da un proiettile e suo padre William White era fuori nel giardino della sua abitazione, quando è stato colpito alla schiena. Le vittime sono state soccorse e trasportate immediatamente all'ospedale, mentre Singletary è fuggito dalla sua abitazione, facendo perdere le sue tracce.

Gli inquirenti avevano allarmato i cittadini, scatenando una vera e propria caccia all'uomo, che si è conclusa nelle scorse ore dopo che Robert Singletary si è consegnato spontaneamente alla polizia. L'uomo aveva percorso a piedi centinaia di chilometri ed era arrivato in Florida.

Le condizioni delle vittime

Le condizioni di Kinsley, la bambina di 6 anni, sono migliorate e la piccola risulta ormai fuori pericolo di vita, mentre suo padre è ancora ricoverato presso la struttura sanitaria.

Dalle indagini si è scoperto che le vittime non erano direttamente coinvolte nella lite sfociata precedentemente tra Robert Singletary e un altro genitore presente.

Come annunciato dalle autorità della Contea di Gaston, l'uomo è tuttora in custodia nella Contea di Hillsborough in Florida. Al momento dell'arresto, il giovane ventiquattrenne era senza documenti e per il riconoscimento sono servite diverse ore.

Singletary accusato di tentato omicidio e aggressione armata

Robert Singletary è stato ufficialmente arrestato giovedì scorso e attualmente è accusato di "tentato omicidio e aggressione armata". L'uomo dovrà comparire in tribunale nelle prossime ore e il giudice dovrà decidere anche per la sua estradizione in North Carolina.

Dal racconto di alcuni testimoni si è scoperto che Robert Singletary aveva già avuto delle discussioni con i suoi vicini di casa, soprattutto perché era infastidito dai bambini più piccoli e non amava molto che giocassero davanti al suo cortile.