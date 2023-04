Si è conclusa l'edizione 2023 della manifestazione vinicola più famosa d'Italia, il Vinitaly, che quest'anno ha registrato circa 93.000 presenze. La crescita rispetto all'edizione precedente è stata anche determinata dalle partecipazioni di buyer esteri provenienti da tutto il mondo, oltre che di chef famosi, giornalisti e politici italiani. Per quanto concerne i premi ottenuti dalle cantine regionali, hanno riscosso grande successo le piccole realtà che con dedizione e impegno hanno saputo elevare i propri prodotti a livelli di qualità eccellenti.

I vincitori 5StarWines provengono da ogni parte d'Italia

I vincitori 5StarWines sono vini che provengono da tutta Italia, e in particolare il premio come migliore Vino dell’anno è stato vinto dal Costa d'Amalfi Furore Bianco DOC, direttamente dalle cantine di Marisa Cuomo. Ad aggiudicarsi il premio di miglior vino bianco è stato ancora un vino campano, il Greco di Tufo Docg della cantina Terre D'Aione. Il proprietario della cantina, Angelo Carpenito, ha concesso a Blasting News delle dichiarazioni inerenti al premio e ai progetti futuri della propria cantina. Si è dichiarato felice e nello stesso tempo stupito di questa vittoria, dopo tanti anni di attività e sacrifici. Successivamente ha raccontato la storia della cantina a conduzione familiare, nata nel 2006 come coronamento del sogno di Pellegrino, padre di Angelo, che sarebbe stato orgoglioso del premio ottenuto partendo da quella piccola realtà dell'Irpinia.

Vincitori dei premi come miglior rosé e miglior vino rosso sono rispettivamente un Etna Rosato Doc, dell'azienda siciliana Al-Cantàra, e un Barolo Docg dei Marchesi di Barolo.

Grandi protagoniste di questo Vinitaly sono state anche le bollicine, assoluta eccellenza italiana, che rimangono la categoria di vini più venduta all'estero.

Ha ottenuto il premio di best sparkling wine un Trento Doc Extra Brut Riserva 907 del 2017 della Cantina d'Isera diretta da Massimo Tarter, una realtà che viene guidata da esperti enologi che mettono al primo posto il rispetto e la valorizzazione delle peculiarità del territorio. Nicola Rasotto, enologo della cantina, ha spiegato a Blasting News come il successo del loro spumante sia dovuto alla qualità estrema che la cantina punta a raggiungere e alla particolarità dei propri vigneti ubicati sulle colline più alte di Isera tra i 500 e i 600 metri slm.

Tra i vini dolci sono stati premiati il Passito di Pantelleria Doc di Donnafugata e l'Aleatico Passito dell’Elba Docg della Tenuta La Chiusa.

Nuovi trend e novità del panorama vinicolo italiano

Nuovi trend sono stati lanciati durante la kermesse vinicola come l'Orange Wine, una tipologia di vino prodotto da vitigni a bacca bianca ma con una macerazione più lunga del solito. Confermata, invece, l’affermazione dei vini biologici sul panorama vinicolo italiano e internazionale. Tra le novità in tale ambito si segnala lo Sheep, vino campano prodotto dalla cantina Il Verro, ubicata a Formicola, in provincia di Caserta, e che si occupa principalmente di vini biologici. Tale vino deve il suo nome al coda di pecora, vitigno a partire dal quale è prodotto.

Tra i politici Giorgia Meloni e Luca Zaia, presenti anche Rosanna Marziale e i protagonisti di Masterchef 12

Tra i volti noti che hanno partecipato al Vinitaly 2023, spiccano nomi del panorama politico italiano come il presidente del consiglio Giorgia Meloni, il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida e il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, uniti nel sostenere l'importanza del Vinitaly come pezzo importante della nostra identità e della nostra cultura. Dal mondo della cucina, fondamentale la presenza di importanti nomi come Rosanna Marziale, chef del ristorante Le Colonne e San Bartolomeo, che ha presentato i prodotti del territorio casertano in una degustazione e come il vincitore di Masterchef 16, Edoardo Franco.

Quest'ultimo, impegnato ultimamente nella presentazione del suo libro "Daje! La mia cucina senza confini", era in compagnia di Mattia Tagetto, Leonardo Colavito, Roberto Resta e Sara Messaoudi, assoluti protagonisti di Masterchef 16.