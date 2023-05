Gabrielle Gallani, un ragazzo di 24 anni in vacanza con altri otto amici ad Amsterdam, è morto dopo essere caduto in un canale. Il fatto di cronaca è avvenuto nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 maggio ed è ancora al vaglio degli inquirenti. Il giovane di Neviano degli Arduini, in provincia di Parma, era un calciatore della squadra dilettantistica Traversetolo e stava portando a termine la laurea magistrale in ingegneria. Restano ancora da chiarire le circostanze della tragedia ed è stata aperta un'inchiesta da parte della polizia olandese.

Il viaggio ad Amsterdam con gli amici e la caduta in acqua

Quella che doveva essere una spensierata vacanza tra amici si è trasformata in tragedia. Il calciatore 24enne Gabriele Gallani si trovava nel centro di Amsterdam quando, nella notte di venerdì 19 maggio, è caduto in un canale. Gli amici che erano con lui non si sarebbero accorti subito dell'accaduto, poiché il ragazzo era rimasto indietro, ma appena hanno lanciato l'allarme, i soccorsi sono arrivati immediatamente. Poco dopo la mezzanotte, sul posto è arrivata la polizia e una squadra subacquea dei vigili del fuoco ha provveduto a recuperare il ragazzo dall'acqua, ancora vivo ma in gravissime condizioni. Il 24enne è stato trasportato urgentemente in ospedale ma è deceduto dopo qualche ora per annegamento.

Aperta un'inchiesta per chiarire l'accaduto, si cercano testimoni

La polizia di Amsterdam ha subito aperto un'inchiesta per fare chiarezza sulla morte del giovane calciatore. Si cercano testimoni che possano aiutare gli inquirenti a ricostruire cosa possa essere accaduto in quanto il gruppo di amici non ha assistito alla scena.

Sono al vaglio degli inquirenti le telecamere di videosorveglianza della zona ed è stata anche attivata una pagina sul sito internet della polizia dove è possibile effettuare delle segnalazioni. Una delle ipotesi degli inquirenti è che Gabriele possa avere avuto un malore che lo ha fatto scivolare nel canale. Si valuta anche la possibilità di un incidente: il ragazzo potrebbe essersi avvicinato troppo alla riva, cadendo in acqua.

Meno probabile il gesto volontario o l'aggressione, ma per il momento non si esclude nessuna pista.

Il cordoglio della comunità e il ricordo del presidente della Traversetolo

La comunità di Parma è sconvolta dalla tragica morte del ragazzo che a luglio avrebbe dovuto discutere la tesi per la laurea magistrale in ingegneria. Da pochi giorni, il giovane aveva iniziato uno stage presso la Lamborghini ed era pieno di sogni e progetti da realizzare. "Gabriele non beveva, non fumava, non si drogava", ha dichiarato il presidente della Traversetolo, la squadra in cui giocava. "Era un atleta e sapeva nuotare molto bene", ha aggiunto ricordando il suo attaccamento alla maglia e la sua generosità con i compagni.