Riprende completamente vita l'area di Ground Zero, la zona che è stata rasa al suolo dall'attentato terroristico alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, grazie all'installazione di un nuovo centro per l'arte. I lavori sono in conclusione e l'apertura ufficiale è prevista per il 19 settembre.

Ground Zero riparte dall'arte

A Ground Zero, negli anni, sono stati creati un memorial tra i più visitati al mondo e un museo interamente dedicato all'attentato. La nuova struttura nasce all'ombra del World Trade Center e sarà, invece, un centro specifico per le arti e per lo spettacolo chiamato PAC NYC (Pereleman Performing Arts Center).

Il quadro è quindi stato completato per riportare in vita uno dei luoghi più celebri della storia contemporanea. "C'è un momento per il lutto con il memoriale, - ha detto Michael Bloomberg, sindaco di New York dal 2002 al 2013 e filantropo che ha contribuito alla realizzazione dell'opera con una donazione da 130 milioni di dollari - uno per il ricordo con il museo e ora uno per celebrare la vita con questo centro per le arti".

Arrivando a Ground Zero, si nota il nuovo edificio perchè appare esternamente come una sorta di blocco di cemento. Ha la forma di un cubo ed è alto più di 40 metri. È stato lo studio architettonico Rex a delineare la facciata, che è ricoperta dal marmo in modo da enfatizzare la luce naturale tanto che co il buio appare color oro.

L'interno, come potevamo immaginare, è innovazione a tutti gli effetti: lo spazio è estremamente flessibile e può essere trasformato a seconda delle diverse esigenze artistiche, non è la creatività che si adatta allo spazio ma l'inverso. L'opera ingegneristica e architettonica è stata progettata da Rockwell Group in modo che le pareti possano essere alzate o abbassate nel caso di differenti performance ed eventi, per cui si può passare da un pubblico intimo di soli 50 individui a ben 950 posti totali.

Nel complesso è stato inserito anche un ristorante del celebre chef Marcus Samuelsson. Per entrare nell'atrio non è previsto un biglietto d'ingresso, è aperto a tutti.

La rinascita artistica

Nella conferenza stampa che ha svelato l'anteprima, le persone si sono meravigliate in quanto l'edificio, nonostante sia appoggiato su 13 linee della metropolitana, non presenta alcuna vibrazione.

È un centro isolato la cui architettura è studiata appositamente in funzione dell'Arte. L'apertura ufficiale al pubblico è stata programmata per il 19 settembre. La rinascita sarà celebrata con un esordio da cinque giorni di concerti. Gli spettacoli intitolati 'Refuge: A Concert Series to Welcome the World' saranno dedicati al tema del 'rifugio' in tutti I suoi significati. Il primo di questi che sarà messo in scena sarà 'NYC Tapestry: Home as Refuge'. Così Ground Zero si rifugia nell'arte per riportare al suo massimo splendore tutta la zona.