La dimora della famiglia Spencer nota col nome di Althorp House, nel Northamptonshire, diventata celebre soprattutto per il personaggio iconico di Lady Diana, sarà aperta al pubblico per tour e visite fino al 31 agosto 2023 con due diverse tipologie di biglietti.

La principessa Diana e la tenuta di famiglia

Nelle scorse ore è arrivato l'annuncio del conte Spencer, fratello di Lady Diana, sull'apertura al pubblico delle porte di Althorp House. Si tratta della tenuta della famiglia Spencer nella contea di Northampton, nella quale Diana ha vissuto la prima parte della sua vita insieme al padre e alle sorelle.

Questo è anche il luogo nel quale ha incontrato per la prima volta il futuro marito Carlo. La villa e i giardini sono già accessibili ai visitatori e lo resteranno fino al 31 agosto 2023, ossia nel giorno dell'anniversario della sua morte.

Nel corso dell'ultimo anno sono cambiate molte cose per quanto riguarda la Royal Family inglese: è morta la Regina Elisabetta, il figlio Carlo è stato proclamato Re e il rapporto tra i fratelli William e Harry non sembra più indissolubile come era apparso. Ma in tutto questo, però, rimane sempre una costante, qualcosa di invariato nel tempo, ovvero l'affetto del popolo inglese per la figura della principessa Diana deceduta nell'agosto del 1997. La possibilità di visitare la dimora nella quale ha vissuto l'infanzia potrà far aggiungere un ulteriore tassello della sua vita alle migliaia di appassionati.

Sono disponibili due tipologie di biglietti: uno solo per la visita all'esterno e per i giardini della tenuta da 23 euro, l'altro comprensivo anche del tour interno della villa costa invece 31 euro.

Althorp House

Il conte Spencer nel dare l'annuncio ha promesso al pubblico che ci sarà la possibilità di fare un salto nel passato attraverso dipinti, ceramiche e mobili di famiglia.

L'unico luogo vietato al pubblico sarà il terreno nel quale è sepolta la salma della principessa del Galles, anche se il tempio a lei dedicato potrà essere comunque scorto da lontano.

I visitatori avranno quindi a disposizione praticamente l'intera Althorp House, che con i suoi 5665 ettari si trova a circa 8 km da Northampton.

La tenuta degli Spencer è immersa, in 13mila acri di campagna. Ciò farà provare la sensazione di entrare in un altro mondo, legato al passato, rendendo ancora più magica la visita.

Nella storia di interni ed esterni

Althorp House appartiene alla famiglia Spencer dal 1508, anno nel quale fu acquistato il terreno grazie ai proventi ottenuti dall'allevamento di pecore. Inizialmente la dimora era una semplice casa a mattoncini, poi nel corso dei secoli è stata ristrutturata varie volte. Nel XVIII secolo fu l'architetto Henry Holland a renderla più simile a come la vediamo oggi, costruendo le quattro colonne corinzie all'esterno.

Dal 1992 la proprietà è passata nelle mani di Charles Spencer, nono conte della dinastia, che abita nella tenuta insieme alla terza moglie.

L'interno della dimora presenta 90 camere e l'attenzione è portata verso la sala principale in stile georgiano. In tutte le stanze si trovano oggetti di valore e tappezzeria molto pregiata, ma soprattutto molta storia. Si narra che in una delle camere riposò anche Winston Churchill. La sala da pranzo è addobbata con candelabri e fiori d'argento ed è presente una grande galleria d'arte piena di ritratti. Durante la visita, sarà possibile entrare nel memoriale creato per Lady Diana. I ricavi saranno devoluti al “Diana, Princess of Wales Memorial Fun”.