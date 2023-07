Zakaria Atqauo, 23 anni, ha ucciso l'ex fidanzata Sofia Castelli, 20 anni all'alba di sabato 29 luglio, mentre dormiva nel suo appartamento di Cologno Monzese (Milano). Il giovane, nato Italia da genitori marocchini, le avrebbe rubato le chiavi di casa e le avrebbe teso un agguato mortale. Poi, si è costituito presso il locale comando di Polizia Locale.

Questo caso di cronaca nera è il terzo femminicidio consumatosi nel giro di poche ore in Italia. Nella giornata di venerdì 28 luglio, Antonio Di Razza, 50 anni, ha freddato a colpi d'armi da fuoco Angela Gioiello, 39 anni nella loro abitazione di Monterusciello, frazione di Pozzuoli (Napoli).

Lo stesso giorno, Mara Fait, infermiera di 63 anni in pensione è morta dopo che il vicino di casa 48enne l'ha aggredita con un'accetta a Noriglio, frazione di Rovereto (Trento), al culmine dell'ennesima discussione.

Sofia uccisa alle prime luci dell'alba

Sofia Castelli e Zakaria Atqaou non avevano trascorso insieme la serata di venerdì 28 luglio, come in un primo momento era emerso. La ragazza, come testimoniato dal suo profilo Instagram, era uscita con le amiche e con loro aveva fatto praticamente l'alba in un locale, il The Beach di Milano. Poi era tornata nell'abitazione di via Roma. A dormire con lei, visto che i genitori ed il fratello minore erano in vacanza in Sardegna, si era fermata una coetanea.

In casa, però, l'attendeva Zakaria. Il giovane, avrebbe aspettato che Sofia si coricasse e s'addormentasse prima di aggredirla con un grosso coltello preso in cucina. L'amica che era con lei e che riposava in un'altra camera non si sarebbe accorta di nulla fino all'arrivo delle forze dell'ordine. L'ex compagno, si sarebbe introdotto furtivamente nell'appartamento utilizzando delle chiavi che avrebbe sottratto alla ventenne.

Non è ancora chiaro, per ora, in quale occasione Zakaria Atqaou si sarebbe impossessato del mazzo.

Poco più tardi, intorno alle 09:30 del mattino di sabato, il 23enne si è presentato al vicino comando dei vigili ammettendo le proprie responsabilità: "L'ho uccisa - avrebbe detto - Ho accoltellato la mia ragazza": Gli agenti, a quel punto, hanno subito chiesto l'intervento dei carabinieri e dei soccorsi nell'appartamento di via Roma, ma ormai per Sofia non c'era più nulla da fare.

La famiglia di Sofia aveva accolto in casa Zakaria

Sofia, iscritta alla facoltà di sociologia dell'Università Bicocca, aveva deciso di chiudere la relazione con Zakaria poche settimane fa. La loro era stata una storia importante, tant'è che per un certo periodo avevano anche convissuto sotto lo stesso tetto. Quando i genitori del 23enne avevano lasciato l'Italia ed erano partiti per l'estero, infatti, la famiglia della studentessa lo aveva accolto in casa propria per circa un anno e mezzo, trattandolo come un figlio.

I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni (Milano), coordinati dal dal pubblico ministero di Monza Emma Gambardella, sono al lavoro per cercare di ricostruire l'intera dinamica della vicenda.

I due ragazzi, da quanto si è appreso, si erano incontrati anche nel pomeriggio di venerdì e, per l'ennesima volta, avevano avuto una discussione. Non si conoscono i motivi del litigio, ma sembra che Zakaria non riuscisse ad accettare che Sofia lo avesse lasciato. Forse, proprio in quell'occasione, il 23enne ha preso le chiavi dell'ingresso. Gli inquirenti non escludono che il delitto sia stato premeditato.