Gianluigi Donnarumma e la sua compagna Alessia Elefante sono stati rapinati nella loro casa di Parigi, nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 luglio. I due sono stati aggrediti, legati e derubati dai malviventi che dopo aver rubato soldi e gioielli in casa sono scappati con un bottino del valore di circa mezzo milione di euro.

La coppia è riuscita a scappare e a rifugiarsi presso un hotel nelle vicinanze, intorno alle 3:20 del mattino, dove il personale ha allertato la polizia.

Dopo aver sporto denuncia, Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante sono stati trasportati in ospedale per eseguire i controlli di routine: qualche leggera ferita per Donnarumma, illesa invece la compagna.

Rapina in casa Donnarumma a Parigi: trafugato mezzo milione di euro

Sia Donnarumma che la compagna sarebbero stati dapprima denudati e dopo legati, cosa che ha concesso ai malviventi totale libertà di movimento in casa: alla fine sono stati trafugati oggetti preziosi per un valore totale di circa 500.000 euro.

Gli agenti di Donnarumma hanno confermato l'incidente su Instagram, annunciando che per il momento né Donnarumma né Elefante rilasceranno dichiarazioni a riguardo. Sempre l'entourage del portiere ha esortato il pubblico a rispettare la privacy della coppia in un momento particolarmente complesso.

Dopo l'accaduto, Donnarumma, che era recentemente tornato a Parigi per riprendere gli allenamenti sotto la guida del nuovo allenatore Luis Enrique, si preparerà a partire per il Giappone insieme al resto dei compagni del PSG per disputare una serie di gare amichevoli.

Altre rapine ai danni di calciatori del Paris Saint Germain

Questa vicenda non è un caso isolato: non è la prima volta, infatti, che un calciatore del Paris Saint Germain viene rapinato. Giocatori come Mauro Icardi, Thiago Silva e Marquinhos sono stati precedentemente presi di mira dai malviventi, con furti spesso milionari.

Nel novembre scorso anche il portiere Sergio Rico era stato aggredito fisicamente da un ladro mentre nel marzo 2021 era toccato ad Angel Di Maria, con la famiglia del calciatore argentino presa in ostaggio e i ladri a trafugare un bottino di mezzo milione di euro.

Tornando al caso Donnarumma, la polizia francese sta svolgendo le indagini del caso. I responsabili, stando al codice penale vigente in Francia, rischiano fino a un massimo di 30 anni di reclusione.