Lutto nel mondo del ciclismo italiano: Jacopo Venzo è morto a 17 anni a causa delle ferite riportate dopo una caduta nella prima tappa del 48esimo Giro dell'Alta Austria venerdì 21 luglio.

Venzo è stato trasportato urgentemente in ospedale ma a nulla è valso l'intervento dell'equipe medica che gli ha prestato le prime cure.

La caduta nella discesa della Mistelbacher Berg

Jacopo Venzo aveva 17 anni ed era originario di Cartigliano, in provincia di Vicenza: mentre era in corso la prima tappa del 48esimo giro dell'Alta Austria Junioren Rundfahrt Oberoesterreich, venerdì 21 luglio, il ciclista ha perso il controllo della bicicletta mentre percorreva da solo la discesa dalla montagna Mistelbacher Berg, in una lunga curva a sinistra.

Il giovane atleta è stato subito soccorso dai medici di gara ed è stato trasportato urgentemente in ospedale in elicottero. Al Kepler University Hospital di Linz il personale sanitario ha fatto di tutto per salvargli la vita ma a causa delle gravi ferite riportate è infine sopraggiunto il decesso.

Jacopo Venzo ha perso la vita in una gara a 17 anni

La tappa della Junioren Rundfahrt era partita da Haid e terminava a Marchtrenk. La corsa prevedeva la partecipazione di 140 atleti di vari Paesi europei, ma anche oltreoceano. La Federazione Ciclismo Alta Austria e gli organizzatori hanno espresso la loro vicinanza ai famigliari di Jacopo Venzo. Gli altri ciclisti, ancora sconvolti da quanto accaduto, sono stati assistiti dagli psicologi della Croce Rossa.

La squadra Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino ha espresso il suo profondo cordoglio sulle pagine social: "Con le lacrime agli occhi e il cuore devastato annunciamo che il nostro junior Jacopo Venzo ci ha lasciato. Il ragazzo era rimasto vittima di una bruttissima caduta ieri in discesa durante la prima tappa del Giro dell'Alta Austria.

Jacopo era un ragazzo straordinario, con un futuro tutto da scrivere nello sport e soprattutto nella vita, e per questo fa ancora più male. Tutta la Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino si stringe intorno alla famiglia, agli amici e a tutti quelli che volevano bene a Jacopo in questo momento di immane dolore. Chiediamo di rispettare la privacy della famiglia e ringraziamo tutti quelli che ci faranno sentire il loro appoggio.

Adesso abbiamo un angelo in più a proteggerci lassù. Ciao Jacopo, grazie per i bei momenti passati assieme. Non puoi immaginare quanto ci mancherai".

Chi era Jacopo Venzo: l'amore per il ciclismo e i progetti di vita di un ragazzo di 17 anni

Jacopo Venzo era nato il 29 giugno del 2006 e da quest'anno faceva parte della Campana Imballaggi Geo & Tex dopo aver gareggiato per la vicentina Velo Junior Nove. Il 17enne aveva una carriera promettente davanti a sé e molti sogni da realizzare come quello di correre la Parigi-Roubaix e arrivare un giorno alle grandi gare a tappe.

L'accaduto ripropone per l'ennesima volta l'annosa questione della sicurezza nelle gare di ciclismo su strada, laddove diversi incidenti stanno scuotendo l'intero movimento.