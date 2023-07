Gianluigi Donnarumma e la sua compagna - Alessia Elefante - nel bel mezzo della notte appena trascorsa, hanno vissuto un'esperienza fortemente traumatica. Il calciatore si trovava nella casa di Parigi con la sua compagna quando un gruppo di malviventi si è introdotto nell'abitazione per compiere una rapina. Stando a quanto trapelato, l'estremo difensore del Paris Saint Germain e la fidanzata avrebbero vissuto attimi di violenza da parte dei rapinatori che a colpo ultimato avrebbero sottratto alla coppia una cifra di circa mezzo milione di euro.

Donnarumma, la presunta ricostruzione dell'aggressione

Gianluigi Donnarumma e la compagna, Alessia Elefante, sarebbero stati legati dai malviventi salvo poi riuscire a fuggire dall'abitazione e a trovare riparo presso un rinomato hotel della capitale francese. Il fatto riferiscono fonti francesi sarebbe avvenuto intorno alle ore 3.20 di questa notte.

L'ex Milan e la compagna sarebbero stati immediatamente soccorsi dal personale della struttura alberghiera che tempestivamente si è messa in azione per allertare le forze dell'ordine in merito all'accaduto.

Furto in casa Donnarumma: lievemente ferito il portiere, illesa la compagna

Successivamente Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante sarebbero stati trasportati in ospedale per accertamenti data l'aggressione subita.

L'estremo difensore del Paris Saint Germain avrebbe riportato qualche lieve ferita; illesa invece la sua fidanzata. Le autorità parigine pare si siano già mobilitate per indagare sulla vicenda, ora i malviventi rischiano pene particolarmente severe per le azioni compiute, stando al codice penale vigente in Francia.

Donnarumma aggredito e derubato: i ladri ora rischierebbero fino ad un massimo di 30 anni

La Brb - Brigata per la repressione del banditismo della polizia giudiziaria parigina - ha aperto un'indagine sulla disavventura vissuta da Gianluigi Donnarumma e la sua compagna: i malfattori rischiano ora una pena che può arrivare anche fino a 30 anni di reclusione.

Tra l'altro non sarebbe la prima volta che un calciatore del Paris Saint Germain si ritrova a dover fare i conti con un furto in casa dal valore milionario. Rapine dall'entità e dinamica simile hanno interessato nel tempo anche giocatori come Angel Di Maria, Dani Alves, Mauro Icardi e altri campioni, per un totale di 8 giocatori tra ex e ancora tesserati per il club parigino.