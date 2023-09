Aveva 17 anni la giovane che nelle prime ore di questa domenica 24 settembre ha perso la vita in Calabria, precisamente nel cosentino, dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorsi del 118 che hanno trasportato la giovane in codice rosso in ospedale. Poco dopo il suo arrivo è però deceduta.

Sul luogo sono accorse anche le forze dell'ordine per i rilievi di rito. Sulla salma sarà effettuata l'autopsia, al fine di stabilire l'esatto motivo del decesso.

Calabria, ragazza 17enne perde la vita in un sinistro sulla Statale 106 nei pressi di Corigliano Rossano

Non è stato ancora reso noto il nome della giovane 17enne che è deceduta presso l'ospedale di Rossano, dopo essere stata trasportata d'urgenza, a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale autonomo verificatosi sulla Statale 106 nei pressi dello svincolo dell’area portuale di Corigliano. La dinamica non è ancora del tutto chiara, ma dai primi rilievi effettuati, pare che l'autovettura su cui stava viaggiando insieme ad altri cinque amici si sia ribaltata nei pressi di un curvone, senza il coinvolgimento di nessun altro mezzo.

Alcuni testimoni notando quello che era accaduto hanno immediatamente lanciato l'allarme facendo giungere sul posto i sanitari del 118.

All'arrivo del personale sanitario la giovane era ancora viva e i sanitari hanno tentato in un primo momento di stabilizzarla sul posto e poi successivamente l'hanno trasportata in codice rosso presso l'ospedale di Rossano. Le sue condizioni sono sembrate essere fin da subito disperate e il personale medico, nonostante i vari tentativi effettuati, non ha potuto fare nulla per salvarla.

Le ferite riportate sono infatti risultate essere troppo gravi.

Sul luogo si sono precipitate anche le forze dell'ordine del reparto territoriale di Corigliano Rossano che hanno gestito il traffico ed effettuato tutte le indagini per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto. I carabinieri dovranno inoltre stabilire se ci siano eventuali responsabilità.

La salma della 17enne è stata sequestrata per consentire l'esecuzione dell'autopsia, che dovrebbe fornire ulteriori dettagli sulle cause della morte.

La ragazza era originaria di Mirto, un piccolo comune situato nelle vicinanza della città di Corigliano Rossano. In queste ore sono tanti gli attestati di stima e di vicinanza che si stanno susseguendo sui social. Al momento non è ancora stato reso noto quando saranno celebrate le esequie.