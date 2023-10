Sembra scomparsa nel niente Alessandra Ollari, una donna di 53 anni residente a Parma di cui si sono perse le tracce il 29 giugno 2023. Durante la puntata di ieri 11 ottobre della trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", la giornalista Chiara Cazzaniga ha trattato il tema assieme ad Ermete, il compagno di Alessandra: prima di scomparire, l'Ollari avrebbe fatto due telefonate, una ad un numero fisso con identità della persona raggiunta ignota, l'altra ad un certo 'Stefano' (così il contatto era salvato in rubrica). Dopo la sparizione nel nulla.

Ad iniziare a cercarla le cugine che non credono per nulla ad un allontanamento volontario: nonostante l'Ollari convivesse con Ermete, nessuno nella sua famiglia sapeva della relazione.

Scomparsa Ollari: nessun contatto con amici e vicini di casa per mesi

Negli ultimi 18 mesi, Ollari si era chiusa in casa e in pratica abbandonava il domicilio solo per fare la spesa. La troupe di "Chi l'ha visto?", guidata dalla giornalista Chiara Cazzaniga, ha effettuato un'indagine approfondita sul quartiere in cui Alessandra Ollari viveva insieme al compagno intervistando gli abitanti del posto e i gestori delle attività locali al fine di trarre informazioni utili su possibili avvistamenti di Alessandra negli ultimi tempi.

L'ultima volta è stata avvistata proprio il 29 giugno, giorno della scomparsa, quando la donna ha portato a casa quanto acquistato sparendo poi nel nulla senza portare con sé documenti, soldi o smartphone. Il direttore del supermercato dove la donna di 53 anni si recava a fare la spesa ha dichiarato che nessuno delle forze dell'ordine gli ha mai chiesto di visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza del negozio.

Le indagini: Ermete accusato di ‘molestie sessuali’

E' stato proprio Ermete a chiedere alla trasmissione tv che si occupa notoriamente di cronaca di seguire il caso: nel corso delle indagini però sono emersi molti sospetti anche sull'uomo, che stando al racconto della sorella di una paziente psichiatrica che avrebbe incontrato Ermete presso l'ospedale di Parma, avrebbe dei gravi problemi psichici che l'avrebbero persino condotto ad inviare dei messaggi a sfondo sessuale alla donna.

La paziente in seguito l'ha definito "un predatore di donne con fragilità mentali e psicologiche". A completare il quadro, il fatto che Ermete avesse - a quanto sarebbe emerso - una relazione parallela a quella in piedi con Ollari.

Le telefonate misteriose e il parere dei familiari

Le due telefonate di cui si parlava in apertura non sembrano quadrare con lo status psico-fisico della donna scomparsa che da circa un anno e mezzo soffriva di depressione. Anche per questo non aveva in piedi particolari relazioni amicali: "Se potessi metterci la mano sul fuoco – ha dichiarato al riguardo sempre Ermete – ce la metterei. Anche perché Alessandra non usciva mai".

E mentre il mistero si infittisce i familiari continuano a sostenere che la donna non si è allontanata volontariamente dal proprio domicilio: il fatto però che non fossero a conoscenza del compagno suggerisce che forse, non conoscevano poi così bene Alessandra.