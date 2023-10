Fabrizio Corona è stato il protagonista principale dell'edizione del 1 ottobre di Domenica In: l'ex re dei paparazzi ha condiviso la sua storia nel salotto di Mara Venier, toccando argomenti come la sua attuale vita, il periodo trascorso dietro le sbarre, i rapporti con Belen, Nina Moric e il figlio Carlos, e senza tralasciare il suo legame familiare.

Nina Moric e Belen

Durante la sua vita, Corona ha vissuto due relazioni sentimentali di grande importanza. La prima è stata con Nina Moric, la madre di suo figlio Carlos. Il loro incontro avvenne per la prima volta negli anni Novanta, in un aeroporto a Los Angeles, dopodiché i due sono rimasti insieme per un periodo di otto anni.

Mara Venier ha chiesto a Corona il perché della loro separazione, e lui ha chiarito: "Mi ero trasformato in un individuo ossessionato dal mio lavoro, sacrificando tutto ciò che avevo intorno per il successo. C'è una caratteristica che accomuna tutte le donne con cui ho avuto relazioni: sono persone profonde e vulnerabili".

Successivamente, nella vita di Corona è entrata la showgirl Belen Rodriguez, con la quale oggi mantiene un rapporto di affetto, tale da spingerlo a difenderla in molte occasioni, anche nella sua relazione con Stefano De Martino: "Ho un affetto profondo per Belen. Se non fossi finito in carcere, forse la storia con De Martino non sarebbe mai iniziata. Successivamente, ci siamo separati e non ci siamo più visti.

Tuttavia, dopo otto mesi, ho scoperto che era incinta e ci siamo ritrovati casualmente sullo stesso volo: lei ha pianto e ci siamo abbracciati per tutto il tempo del volo. Oggi ci vogliamo bene".

Attualmente Fabrizio Corona è impegnato in una relazione con Sara Barbieri, 23 anni. Questo rapporto sembra aver gettato nuova luce sulla sua vita: "Sono con una ragazza molto giovane, ma la sua maturità è paragonabile a quella di una donna di 50 anni.

Mi riempie di gioia e leggerezza".

Il rapporto col figlio Carlos

Nel corso dell'intervista, Corona ha anche rivelato che dopo l'intervista con Francesca Fagnani a Belve, suo figlio Carlos è tornato a vivere con sua madre, Nina Moric, poiché lei è riemersa nella loro vita: "Dopo Belve, sua madre si è fatta nuovamente sentire ed è con lei da giovedì scorso, dopo un lungo periodo di separazione.

La ragione principale per cui non si vedevano era che lei stava attraversando un periodo difficile. Da un lato, mi fa piacere pensare che Nina possa migliorare e ritornare ad essere una madre premurosa per Carlos; dall'altro, mi preoccupa che lei possa non farcela e che Carlos possa ritrovarsi in condizioni difficili".

Per quanto riguarda la relazione tra padre e figlio, Corona ha chiarito: "Carlos ora ha 21 anni ed ha opinioni molto nette, ma ama suo padre incondizionatamente. È sempre stato presente durante le visite in carcere, conosce bene il mio lavoro e il mio stile di vita".

Il carcere

Dopo oltre un decennio di detenzione, Fabrizio Corona ha riacquistato la sua libertà il 23 settembre scorso.

Con Mara Venier ha condiviso la sua esperienza di vita attuale: "Questo è un momento in cui mi sento sereno e soddisfatto. Naturalmente ci sono sempre delle sfide, ma ora non hanno più nulla a che fare con la detenzione: la libertà è la cosa più preziosa nella vita di un individuo. Ho vissuto il periodo di detenzione in modo complesso, soprattutto quando ho affrontato conflitti con le autorità, ma ho sperimentato anche momenti di svago. È stato un frammento di vita che ho vissuto intensamente".

Inoltre, ha ricordato il suo tempo trascorso in cella, dove ha incontrato molte persone che nel corso degli anni gli hanno voltato le spalle: "In prigione non ho sperimentato solidarietà, nonostante si dica il contrario.

È raro incontrare individui di buon cuore che creano un vero legame, invece ho incontrato vari individui che mi hanno tradito e deluso. La prigione è un universo a parte. Ammetto di aver commesso molti errori e di aver violato la legge, il che mi ha portato a tornare in carcere più volte".

Nonostante le voci che circolavano su di lui, Corona ha affermato di non aver mai considerato il pensiero del suicidio durante i suoi anni in prigione: "Non ho mai contemplato l'idea di porre fine alla mia vita, anche se questa affermazione è stata fatta e strumentalizzata. Ero consapevole della manipolazione, ne sono stato il promotore. La mia pena era ingiusta, e sapevo come gestirla per far vedere che non la meritavo: questo mi ha aiutato a uscire prima.

Ho sfidato un sistema che ritenevo fosse sbagliato e sarei pronto a rifare tutto ciò che ho fatto".

Il legame coi genitori

L'ex re dei paparazzi ha affrontato infine il tema del rapporto con i suoi genitori, Gabriella e Vittorio (scomparso nel 2007). Attualmente, Corona non ha un legame con sua madre e non ha intenzione di ristabilire un rapporto con lei. Ha spiegato: "Mia madre è stata una delle persone che più ha sofferto per la mia situazione. È comprensibile che una madre provi un dolore immenso, ma ritengo che avrebbe dovuto pensare al mio benessere. Io ho bisogno di serenità nella mia vita, non posso permettermi di sentirlo come un senso di colpa. Quando ero giovane, avevo bisogno della sua presenza, ma ora che sono diventato padre di famiglia e ho raggiunto i 50 anni, non ne ho più bisogno.

Le nostre vite sono completamente divergenti. Questa distanza da mia madre mi rende sereno, e sentirla rappresenta un problema ricorrente. A 50 anni credo di meritarmi il diritto di vivere la mia vita come meglio credo, senza doverne rispondere a nessuno".

Diverso è stato il rapporto che Fabrizio Corona ha avuto con suo padre Vittorio. Con lui, da giovane, ha condiviso esperienze lavorative e ha sempre avuto in comune una vena creativa. Di lui ha detto: "Nonostante le nostre differenze, abbiamo condiviso una creatività comune. Era un uomo incorruttibile e di grande eleganza".