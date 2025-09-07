Patrizio Rispo ha preoccupato i suoi fan nel pomeriggio di domenica 7 settembre. L’attore, noto per il ruolo di Raffaele Giordano in Un posto al sole, ha condiviso un video sul suo profilo Instagram in cui appare in ospedale. Nel filmato si mostra con un occhio chiuso e un evidente ematoma, spiegando di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. In ospedale con lui anche il collega Francesco Paolantoni, attualmente ricoverato.

Patrizio Rispo ha fatto un incidente mentre era con Francesco Paolantoni

Patrizio Rispo ha suscitato preoccupazione tra i suoi fan con un video registrato in ospedale, in cui ha detto: "Buona domenica, domenica con gli amici".

L’attore di Un posto al sole ha mostrato di essere insieme a Francesco Paolantoni, ricoverato e sofferente, sotto effetto di antidolorifici. Rispo, che interpreta il portiere di Palazzo Palladini, si è ripreso con un evidente livido sul viso e ha fornito ulteriori dettagli sull’accaduto: "Ho preso una testata in macchina, ho un ematoma oculare e una contrattura collo-spalla".

Patrizio Rispo ironizza sull'accaduto

Nonostante l’accaduto, Patrizio Rispo non ha perso il sorriso, riuscendo persino a scherzare con il suo amico. L’interprete di Raffaele Giordano ha ironizzato sull’età sua e di Francesco Paolantoni, dicendo: “Meglio che stiamo a casa a una certa età”. Paolantoni, invece, è apparso dolorante nel letto d’ospedale, dove è stato ricoverato a seguito dell’impatto.

Rispo ha spiegato che il collega è sotto effetto di antidolorifici. L’attore della soap partenopea non ha fornito ulteriori dettagli sull’incidente, né ha chiarito se abbia coinvolto solo il veicolo su cui viaggiavano o anche altri mezzi. La dinamica, quindi, resta ancora poco chiara. Fortunatamente, le condizioni di Rispo non sembrano destare particolare preoccupazione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Damiano non ha superato il concorso

Nelle recenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Manuel ha sperato che suo padre superasse il concorso. Tuttavia, il bambino è rimasto deluso nell’apprendere che Damiano non è riuscito a ottenere l’avanzamento di carriera. A seguito di questo insuccesso, il poliziotto ha comunicato a Rosa la decisione di lasciare il suo impiego per lavorare con un ex collega.

Le vicende si sono poi concentrate su Roberto Ferri, che ha temuto di essere incriminato per aver colpito Gagliotti con dei pugni. Quest’ultimo ha infatti dichiarato di essere diventato cieco in seguito alla caduta provocata dalla reazione violenta di Ferri. Nel frattempo, Michele è stato chiamato a testimoniare nuovamente per rivelare chi gli avesse indicato il luogo esatto in cui trovare il corpo di Assane, facendo il nome di Agata Rolando. Tuttavia, il giornalista non ha spiegato che le informazioni gli erano giunte attraverso un sogno.