Brutte notizie per Damiano che non è riuscito a superare il concorso per vice ispettore. A quanto pare tale risultato lo spingerà a prendere una decisione molto difficile e dolorosa. Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda dal 15 al 19 settembre, pubblicate in anteprima su Blasting News da Domenico Mungiguerra, svelano che l'uomo, ormai stanco dei continui soprusi di Grillo, sceglierà di lasciare per sempre la polizia. Una vecchia conoscenza, però, potrebbe riportarlo sui suoi passi.

Nel frattempo la situazione per Ferri diventerà sempre più complicata, mentre Gennaro Gagliotti, appena dimesso dall'ospedale, deciderà di rimettersi subito al lavoro ai Cantieri, potendo contare sul sostegno di suo fratello Vinicio.

Un posto al sole: Damiano vuole lasciare la polizia

Nella puntata del 3 settembre Damiano ha scoperto di non aver superato il concorso per vice ispettore. Sul suo fallimento aleggia anche il sospetto di qualche manovra di Grillo ma, in ogni caso, per Renda sarà troppo da sopportare. Il poliziotto, sconfortato e convinto di non avere più prospettive, arriverà a prendere una decisione molto difficile.

Le anticipazioni rivelano che Damiano sceglierà di lasciare definitivamente la polizia. Non è ancora chiaro quali progetti lo attendono ma la sua scelta di abbandonare il lavoro segnerà un punto di svolta nella sua vita.

A pesare su questa decisione ci sarà anche il legame con Viola, Damiano sarà infatti convinto che il suo gesto possa farle piacere.

La realtà sarà però molto diversa perché la compagnia non condividerà affatto questa scelta. Anche Rosa si mostrerà perplessa e preoccupata, ritenendo la scelta dell'ex troppo impulsiva.

Eduardo e Clara tornano a Napoli

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Rosa e Manuel lasceranno la Terrazza per tornare nel loro vecchio appartamento. Madre e figlio, però, non resteranno a lungo da soli perché Eduardo e Clara si presenteranno a casa di Rosa. Attenzione perché Pino non sarà affatto entusiasta della presenza di nuovi inquilini ma, alla fine, dovrà accettare la decisione della sua compagna.

Non è ancora chiaro per quanto tempo Eduardo e Clara rimarranno nell'appartamento, ma una cosa è certa.

Eduardo avrà un ruolo decisivo nella scelta di Damiano. Sabbiese non permetterà che il suo amico si arrenda. Gli ricorderà cosa ha fatto per lui, e soprattutto che è un bravo poliziotto.

Gennaro viene dimesso dall'ospedale

Gennaro Gagliotti, dopo essersi ripreso dalla violenta aggressione subita da Roberto, deciderà di tornare subito ai Cantieri per riprendere il controllo della sua vita professionale.

Vinicio invece si mostrerà diviso. Da una parte sentirà il bisogno di restare vicino al fratello in questo momento difficile, dall'altra valuterà seriamente l'idea di lasciare Napoli e tornare alla sua quotidianità accanto ad Alice.