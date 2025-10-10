Si riapre, dopo 9 anni, la pagina giudiziaria legata alla tragedia dell'hotel Rigopiano, dove il 18 gennaio 2017 [VIDEO] una valanga travolse l'albergo, causando la morte di 29 persone. La Corte di Cassazione, accogliendo parzialmente le richieste della procura generale, ha disposto un nuovo processo di appello, noto come "Appello bis", per dieci imputati.

Questa nuova fase processuale è attesa con grande attenzione dai familiari delle vittime, che da anni chiedono giustizia e verità sulle presunte omissioni e ritardi nella gestione dell’emergenza.

Il primo grado e il successivo Appello avevano portato a diverse condanne e assoluzioni, generando un quadro giudiziario complesso e, secondo molti, insoddisfacente.

Il nuovo giudizio di secondo grado si concentra sulle posizioni di dieci persone, molte delle quali ricoprivano ruoli di vertice nelle istituzioni regionali e negli organi di soccorso al momento della tragedia.

La Cassazione, pur confermando alcune condanne, ha ravvisato la necessità di una nuova valutazione da parte dei giudici d'appello per altri imputati e capi d'accusa precedentemente assolti o non sufficientemente approfonditi, in particolare riguardo alle presunte negligenze nell'attivazione della macchina dei soccorsi.

Il nuovo processo riguarderà dieci imputati, in particolare sei funzionari della Regione sono accusati di disastro colposo.

La motivazione della Cassazione sulla mancata Carta Valanghe

Da qui la rimodulazione della sentenza di secondo grado con la richiesta di un nuovo processo, in particolare, per sei dirigenti della Regione Abruzzo, assolti nei precedenti gradi, sull'ipotesi di reato di disastro colposo, per la mancata applicazione della Carta Localizzazione Pericolo Valanghe (CLPV).

A tal proposito, la Suprema Corte ha evidenziato come l'omessa applicazione della CLPV fosse una negligenza di notevole gravità. Come riporta l'ANSA "se la carta fosse stata applicata l'hotel sarebbe potuto essere classificato come a rischio valanghe, cosa che avrebbe comportato il divieto di accedervi oppure di utilizzare le strutture in esso presenti".

Oppure "ne avrebbe imposto un uso disciplinato (limitato, per esempio, alle stagioni non invernali)". I giudici si sono chiesti se tale conclusione fosse possibile, rispondendo che "Tale conclusione era possibile e anche dovuta".

La richiesta di verità delle vittime

Le associazioni e i familiari delle vittime hanno accolto la decisione della Cassazione come un segnale positivo, l’ennesima dimostrazione che la loro battaglia per una piena verità non è conclusa. In più occasioni, i parenti hanno espresso frustrazione per le numerose assoluzioni arrivate nelle fasi precedenti, ritenendo che le responsabilità nella catena di comando e nell'organizzazione dei soccorsi siano state sottovalutate. Il nuovo processo d'appello sarà un momento cruciale per ridiscutere gli elementi probatori relativi, in particolare, ai ritardi nell'attivazione dei mezzi di soccorso e alla mancata valutazione del rischio valanghe, elementi che, secondo l'accusa, avrebbero potuto mitigare le conseguenze della sciagura.

La rilevanza delle fonti e delle responsabilità

Il focus dell'Appello bis si sposterà nuovamente sulle procedure di gestione dell’emergenza e sulle comunicazioni tra gli enti preposti. Si cercherà di stabilire con maggiore precisione se l'inosservanza di norme e protocolli abbia avuto un nesso causale diretto con la morte delle 29 persone intrappolate sotto la neve e i detriti. L'attenzione resta alta su tutti i livelli di responsabilità: dalla manutenzione delle strade all'efficacia della catena di allerta e di risposta alle chiamate di emergenza. La riapertura del dibattimento è un atto dovuto in una vicenda che ha scosso profondamente l'opinione pubblica italiana.