Due gravi incidenti stradali si sono verificati in Calabria nella giornata del 9 dicembre, rendendo necessario l’intervento urgente dei soccorsi. Il primo è avvenuto nel tardo pomeriggio lungo la strada provinciale SP1, nel tratto che collega Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. Un violento impatto tra più veicoli ha provocato danni ingenti e ha lasciato alcune persone intrappolate tra le lamiere. Poco dopo, un secondo episodio si è verificato nel centro di Corigliano Rossano, dove una donna anziana è stata investita. Il responsabile si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

Incidente sulla SP1: scontro violento e feriti gravi

Nel pomeriggio del 9 dicembre, lungo la strada provinciale SP1, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una Fiat 600 e un altro veicolo. L’impatto è stato violento e ha lasciato alcuni occupanti intrappolati tra le lamiere, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Tra i feriti, una giovane di 18 anni, residente a Gioia Tauro, è stata estratta dai soccorritori e trasportata in codice d’urgenza all’ospedale di Polistena. Le sue condizioni sono gravi, ma non risulterebbe in pericolo di vita. Altre due persone sono rimaste ferite, ma non in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Investimento a Corigliano, pirata della strada fugge senza prestare soccorso

Poco dopo, nel centro di Corigliano Rossano, un’anziana donna è stata investita da un veicolo lungo la trafficata via Nazionale. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga, lasciando la vittima a terra. Alcuni passanti sono intervenuti immediatamente, allertando i servizi di emergenza. La donna è stata trasportata all’ospedale di Rossano: le sue condizioni non sarebbero gravi. I carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano hanno avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile.

Indagini in corso e profili di responsabilità

Le autorità sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di entrambi gli incidenti.

Proseguono le indagini per risalire all’identità del conducente che ha investito l’anziana donna a Corigliano Rossano e si è dato alla fuga, mentre gli accertamenti sono in corso anche per chiarire le cause del sinistro avvenuto sulla SP1. Per l’episodio di omissione di soccorso, il responsabile rischia una denuncia penale. La comunità resta in attesa di sviluppi ufficiali da parte degli inquirenti.