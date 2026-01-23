Anne Hathaway, attrice di fama internazionale, ha condiviso un “abbraccio intenso” con i familiari di Valentino Garavani davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, luogo che ha ospitato i funerali dello stilista. L’incontro, avvenuto il 23 gennaio 2026, si è svolto alla presenza di personalità come Elizabeth Hurley, Anna Fendi e Brunello Cucinelli, giunti in città per rendere omaggio all’“ultimo imperatore della moda” in occasione del suo commiato.

La suggestiva cornice della basilica ha accolto numerose personalità del cinema e della moda, unite nel dolore per la scomparsa di Valentino, avvenuta il 19 gennaio a Roma.

Lo stilista, profondamente legato alla città, ha lasciato un’impronta indelebile nelle arti e nella couture italiana e internazionale. Questo momento pubblico, pervaso da silenzio ed emozione, ha testimoniato il legame personale e affettivo tra l’attrice e il couturier.

Il cerimoniale del commiato

I funerali si sono tenuti nella basilica romana, situata nella storica piazza Mignanelli, a pochi passi da piazza di Spagna, dove Valentino aprì il suo atelier negli anni Sessanta. La sua camera ardente era stata allestita presso la sede della maison in piazza Mignanelli, a sottolineare il profondo legame dello stilista con la capitale. Valentino è deceduto nella sua residenza sull’Appia Antica, luogo che rifletteva la sua eleganza discreta e riservata.

Questi elementi contestualizzano la scena dell’abbraccio, simbolo di affetto e stima reciproca tra mondi artistici differenti.

Un legame lungo vent’anni

Anne Hathaway ha espresso parole di profondo affetto e riconoscenza verso Valentino: “Negli ultimi vent’anni è stato per me uno straordinario onore aver conosciuto, amato ed essere accudita dal grande Valentino Garavani”, aveva scritto il 20 gennaio in un post accompagnato da fotografie d’archivio che la ritraevano con lo stilista, incluso l’abito da sposa da lui confezionato. “Quando mi sono sposata nel 2012, si è offerto di confezionarmi un abito da sposa couture personalizzato, un gesto così generoso che ancora mi fa venire le lacrime agli occhi”, ha scritto l’attrice, evocando il legame personale e profondo che li univa. Nel suo ricordo, Valentino emerge non solo come un maestro, ma anche come un amico affettuoso, capace di illuminare i suoi giorni con gesti di straordinaria gentilezza.