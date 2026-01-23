Alfonso Signorini ha denunciato anche Google, oltre Fabrizio Corona, per non aver rimosso i contenuti sensibili e lesivi della persona pubblicati in origine dall'ex paparazzo dando spazio all'accusa di Antonio Medugno per violenza sessuale ed estorsione.

Alfonso Signorini, i legali preannunciano un'azione legale anche contro Google

Con una nota ufficiale i legali di Alfonso Signorini hanno reso pubblico che il conduttore di Grande Fratello vip ha sporto denuncia contro il motore di ricerca più utilizzato nel mondo, per un chiaro motivo.

La denuncia é arrivata contro Google per non aver rimosso, nonostante le diffide, i contenuti di Falsissimo che ha diffuso Fabrizio Corona.

Nel podcast di Falsissimo l'ex re dei paparazzi aveva dato spazio alla testimonianza di Antonio Medugno che ha denunciato il conduttore Signorini accusandolo di violenza sessuale ed estorsione rispetto ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello vip.

S'infiamma il caso Signorini: Corona denunciato per revenge porn e diffamazione

Nel frattempo, intanto, non si é fatta attendere l'azione legale del conduttore e quella di Mediaset. Oltre ad accusare Corona di Revenge porn, Signorini ha denunciato anche Google: sia Google Italia che Google Ireland, secondo quanto si apprende da una nota dei legali di Signorini: "Le risposte di Google oltre ad esser state tardive e ciclostilate hanno di fatto negato la richiesta di rimuovere i contenuti presenti su Youtube e nel programma Falsissimo".

La nota dei legali del conduttore si é aggiunta alla denuncia che Mediaset ha sporto contro Corona tacciandolo di diffamazione e minacce contro l'azienda di trasmissione televisiva e chiedendo per lui il divieto dell'uso dei social e lo stop del podcast.

Tuttavia Corona promette puntate su altre trasmissioni e conduttori: “Sugli altri nomi ci sto lavorando - ha riportato dal suo canto -. Non abbiamo paura, se dovessero darci qualche interdizione o l'arresto, sono vent'anni che combattiamo e la legge la conosciamo”.