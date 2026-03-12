Enrica Bonaccorti, morta all'età di 76 anni, è stata protagonista di un sentito ricordo da parte di Giancarlo Magalli, che ha condiviso pubblicamente il legame speciale che li ha uniti nel corso degli anni. Il conduttore ha raccontato come la Bonaccorti abbia rappresentato per lui una figura materna, sottolineando il ruolo importante che la collega ha avuto nella sua vita personale e professionale. Magalli ha dichiarato che per Enrica era come il figlio che non aveva mai avuto, evidenziando la profondità del loro rapporto.

Un rapporto unico nel mondo dello spettacolo

"Era prima di tutto una vera amica", ha spiegato Giancarlo Magalli a La volta buona, raccontando un rapporto nato nel 1985 grazie al quiz televisivo 'Pronto, chi gioca?'. Bonaccorti, ha ricordato Magalli, lo considerava come "il figlio che non ho mai avuto".

Magalli ha parlato della malattia della conduttrice: "Tutti sapevamo che stava male. E sapevamo, soprattutto, che stava combattendo contro un cancro davvero bastardo, lo sapeva anche lei ma non ha mai mollato".

Magalli ha parlato dell'ultima apparizione di Bonaccorti che è stata proprio a La volta buona il 12 febbraio: "Vederla qui, allegra, vivace, sorridente ci ha aperto il cuore a una speranza.

Una speranza che si è spenta questa mattina. Lei non voleva farsi vedere come una malata oncologica. Simbolo di una grande professionista"

Il valore delle relazioni autentiche nello spettacolo

La testimonianza di Magalli offre uno spunto di riflessione sul valore delle relazioni autentiche nel mondo dello spettacolo, spesso caratterizzato da dinamiche competitive. Il legame tra i due conduttori dimostra come sia possibile costruire rapporti sinceri e duraturi anche in un ambiente complesso come quello televisivo. Bonaccorti, dal canto suo, ha sempre mostrato grande sensibilità e attenzione verso i colleghi, qualità che hanno contribuito a renderla una figura rispettata e apprezzata dal pubblico e dagli addetti ai lavori.

Chi è Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti è una conduttrice, autrice e attrice italiana, nota per aver guidato programmi di successo come ‘Non è la Rai’ e ‘Pronto, chi gioca?’. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi volti noti della televisione italiana, distinguendosi per professionalità e versatilità. La sua esperienza e il suo stile comunicativo l’hanno resa una delle figure più riconoscibili del panorama televisivo nazionale.