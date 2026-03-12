Da anni lontana dai riflettori, Verdiana Bonaccorti ha affiancato la madre Enrica fino alla fine dei suoi giorni. L’immagine della giovane donna che spinge la carrozzina della madre durante la malattia della conduttrice è diventata simbolo di cura, amore e legame familiare profondo. Verdiana, riservata e discreta, porta con sé una storia segnata da scelte importanti: la più evidente è quella di adottare il cognome della madre, abbandonando quello del padre biologico.

Il padre, Daniele Pettinari, regista e fotografo, scomparve dalla sua vita quando Verdiana aveva appena 11 mesi.

Quel vuoto ha segnato profondamente la sua crescita, ma ha anche rafforzato il legame con la madre e con la nonna, che ha avuto un ruolo fondamentale nel sostegno quotidiano mentre Enrica era impegnata tra televisione e teatro. Verdiana ha trasformato quel vuoto in un atto di identità, scegliendo di portare il cognome Bonaccorti come simbolo di appartenenza, affetto e resilienza.

Una carriera costruita lontano dai riflettori

Nata a Roma il 24 settembre 1974, Verdiana ha deciso di seguire un percorso professionale discreto, lontano dalla notorietà della madre. Giornalista pubblicista dal 2003, ha sviluppato competenze nel settore culturale e cinematografico, lavorando dietro le quinte di grandi eventi.

Tra le esperienze più importanti figura il ruolo di Talent Handler per la Twentieth Century Fox durante l’anteprima italiana di The Revenant, oltre alla partecipazione all’organizzazione del Roma Film Festival. La sua carriera riflette la determinazione a costruire una vita autonoma, dimostrando capacità organizzative e professionali senza mai cercare il clamore mediatico.

Il padre assente e il ruolo centrale di Enrica

Il padre biologico, Daniele Pettinari, lasciò la famiglia poco dopo la nascita di Verdiana. Enrica e la nonna della bambina si occuparono della sua crescita in un nucleo familiare ridotto ma coeso, che ha contribuito a rafforzare il legame tra madre e figlia. La stessa Enrica ha ricordato più volte il vuoto lasciato da quella figura paterna, mentre Pettinari è deceduto nel 2021.

Questo legame esclusivo con la madre ha reso Verdiana non solo indipendente, ma profondamente radicata nell’affetto familiare, e il cognome Bonaccorti è diventato un simbolo di identità e appartenenza.

Una scelta di identità

Da adulta, Verdiana ha formalmente sostituito il cognome paterno con quello materno, una decisione accolta senza difficoltà dalle autorità grazie a motivazioni chiare e comprensibili. Enrica Bonaccorti ha spiegato: "Avere il cognome di una famiglia sconosciuta, di qualcuno che, a parte i cromosomi, ti è del tutto estraneo, non ti fa stare bene. Così Verdiana ha chiesto il cambio, ed è stato immediatamente concesso".Il gesto va oltre il semplice atto burocratico: rappresenta l’affermazione di un’identità costruita in un rapporto esclusivo con la madre, un legame che Verdiana ha voluto rendere visibile e riconosciuto anche formalmente.

L’immagine emblematica: cura e amore in pubblico

Il ritorno in pubblico di Verdiana, spingendo la madre in carrozzina, ha raccontato più di mille parole. Dopo un delicato intervento al cuore, Enrica è riapparsa in televisione, raccontando la vicinanza costante della figlia. Verdiana stessa ha condiviso momenti profondi e toccanti: "Mia mamma è stata senza cuore per alcune ore. Il medico ha preso in mano il suo cuore e poi gliel’ha rimesso. Il chirurgo ha tenuto in mano anche il mio cuore e la mia vita. Vederla così forte mentre era così debole mi ha fatto capire chi sono e chi voglio essere".