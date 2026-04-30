Il Pontefice ha lanciato un accorato appello per affrontare il dramma di milioni di persone che soffrono ancora la fame, esortando a un profondo cambiamento nella società globale. Il messaggio, diffuso attraverso il video dedicato alle Intenzioni di preghiera per il mese di maggio, sottolinea l'urgente necessità di abbandonare la logica del consumo egoista in favore di una vera e propria cultura della solidarietà. Questa iniziativa si inserisce nel contesto della campagna multimediale 'Prega con il Papa', promossa dalla Rete mondiale di preghiera del Pontefice, con l'obiettivo di mobilitare coscienze e azioni concrete.

L'appello per la solidarietà e uno stile di vita sobrio

L'appello del Papa si concentra sulla promozione di gesti concreti e azioni mirate a contrastare la malnutrizione e la povertà alimentare diffusa. Tra le misure invocate figurano la diffusione capillare di campagne di sensibilizzazione, volte a informare e coinvolgere l'opinione pubblica mondiale, e una distribuzione efficace di cibo ai poveri, per garantire che nessuno venga lasciato indietro di fronte a questa emergenza. Fondamentale è anche l'adozione di uno stile di vita sobrio e responsabile, che rifletta un approccio più etico e sostenibile all'utilizzo delle risorse del pianeta. Il Santo Padre ha ribadito con forza la sua preoccupazione, dichiarando che "Milioni di persone soffrono ancora la fame", e ha evidenziato come sia imperativo "trasformare la logica del consumo egoista in una cultura della solidarietà" per costruire un futuro più equo.

La campagna 'Prega con il Papa' e la Rete mondiale di preghiera: un impegno globale

Il video, parte integrante delle intenzioni di preghiera per il mese di maggio, rappresenta un elemento chiave della campagna 'Prega con il Papa'. Questa iniziativa globale ha l'obiettivo primario di mobilitare fedeli e cittadini di ogni credo nella riflessione profonda e nell'azione concreta per un'alimentazione per tutti, un diritto fondamentale per ogni essere umano. La Rete mondiale di preghiera del Papa, l'organizzazione che promuove e coordina questa campagna di vasta portata, è riconosciuta come un servizio ecclesiale ufficiale della Santa Sede. La sua missione è quella di promuovere la preghiera e l'impegno attivo per affrontare le grandi sfide dell'umanità e sostenere la missione evangelizzatrice della Chiesa nel mondo.

Fondata nel lontano 1844, questa venerabile organizzazione vanta oggi una presenza significativa in ben 89 Paesi e coinvolge un'ampia e dinamica comunità di oltre 35 milioni di persone tra membri e collaboratori, testimoniando la sua vasta portata globale e il suo impatto profondo sulla vita di innumerevoli individui.