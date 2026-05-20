Un escursionista si è ferito durante un'escursione lungo la impervia e suggestiva costa di Camerota, in provincia di Salerno, rendendo necessario un recupero via mare. L'incidente è avvenuto il 20 maggio 2026 in un tratto del territorio cilentano particolarmente difficile da raggiungere, noto per i suoi sentieri panoramici ma caratterizzato da notevoli ostacoli naturali e difficoltà di accesso.

L'uomo, impegnato in un'attività di trekking, ha riportato una ferita che gli ha impedito di proseguire autonomamente. Le difficili condizioni del terreno, accidentato e scosceso, hanno reso impossibile un recupero via terra, richiedendo l'intervento di squadre di soccorso specializzate.

Queste hanno raggiunto il luogo dell'incidente con un mezzo navale. Dopo essere stato stabilizzato, l'escursionista è stato trasportato in sicurezza verso una zona accessibile per ricevere le prime cure mediche.

L'operazione di salvataggio e le sue sfide

L'operazione di recupero ha coinvolto personale specializzato, che ha coordinato le attività per garantire la sicurezza dell'infortunato e degli operatori. Il tratto della costa di Camerota interessato è caratterizzato da scogliere e sentieri difficilmente percorribili, fattore che ha determinato la scelta del trasporto via mare. L'escursionista, una volta raggiunto e assistito, è stato trasferito rapidamente in un punto dove era possibile l'accesso ai mezzi di emergenza terrestri.

Camerota: un paradiso per il trekking con percorsi impegnativi

Camerota, incantevole località della provincia di Salerno, è situata nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Questo comune è celebre per le sue meravigliose coste, le affascinanti grotte marine e una fitta rete di sentieri naturalistici che ogni anno attraggono numerosi visitatori e appassionati di trekking. Il suo territorio offre una vasta gamma di percorsi escursionistici di varia difficoltà, molti dei quali si sviluppano lungo la costa e attraversano aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico. Le attività escursionistiche rappresentano, infatti, una delle principali e più apprezzate attrazioni turistiche di questa rinomata area.