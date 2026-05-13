Un grave incidente stradale è stato registrato nel pomeriggio del 12 maggio a Villapiana Lido, in Calabria, lungo la strada provinciale 160, all’incrocio con via Cristoforo Colombo. Una Fiat 500X e una Volkswagen Passat si sono scontrate violentemente: la Passat si è ribaltata fuori carreggiata. Sul posto sono intervenuti soccorsi, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Polizia Locale per prestare aiuto e mettere in sicurezza l’area. La viabilità ha subito rallentamenti a causa del sinistro, poi la graduale ripresa con la rimozione dei veicoli incidentati.

Grave incidente a Villapiana Lido: un uomo trasportato in elisoccorso

Nel dettaglio il conducente della Volkswagen Passat, un uomo di origine marocchina di circa 45 anni, è stato soccorso immediatamente dal personale del 118 e trasferito in elisoccorso all’ospedale di Cosenza. Le ferite riportate nell’impatto sono serie e il paziente è ricoverato in condizioni critiche. La Fiat 500X, guidata da una donna di circa 60 anni, ha subito danni più limitati: la donna è stata poco dopo trasportata all’ospedale Giannettasio di Rossano,. nel cosentino, ma non risulta attualmente in pericolo di vita.

Intervento dei soccorsi e messa in sicurezza dell’area

Sul luogo dello schianto sono arrivati rapidamente Vigili del Fuoco, Carabinieri di Cassano all’Ionio e Polizia Locale di Villapiana.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l’area circostante per evitare ulteriori incidenti. Il personale sanitario ha gestito i soccorsi in maniera tempestiva, evidenziando l’importanza della pronta risposta dei servizi di emergenza nelle zone della provincia di Cosenza.

Accertamenti in corso: dinamica dell’incidente da chiarire

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. La collisione tra la Fiat 500X e la Volkswagen Passat resta sotto indagine, con ipotesi che comprendono possibili errori di guida o distrazioni. La collaborazione tra Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco è fondamentale per garantire la sicurezza stradale e prevenire eventi simili lungo la SP 160 e le vie limitrofe.