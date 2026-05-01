Il Ministero degli Esteri israeliano ha formalmente annunciato che due attivisti della Global Sumud Flotilla, un'iniziativa marittima intercettata dalle forze israeliane nelle acque internazionali del Mediterraneo tra mercoledì e giovedì, saranno trasferiti in Israele. L'obiettivo di questo trasferimento è sottoporli a un interrogatorio approfondito. I due individui specificamente identificati nel comunicato sono Saif Abu Keshek, su cui pende il sospetto di affiliazione a un'organizzazione terroristica, e Thiago Ávila, sospettato di attività illegali.

È stato inoltre precisato che entrambi ricoprono ruoli nel comitato direttivo della missione, un dettaglio che ne evidenzia la posizione all'interno dell'organizzazione.

L'intercettazione della Flotilla e la gestione degli attivisti

L'operazione di intercettazione della Flotilla si è svolta in acque internazionali, un aspetto che ha caratterizzato l'intervento delle forze israeliane. A bordo dell'imbarcazione si trovavano 175 attivisti; di questi, 173 sono stati fatti sbarcare in sicurezza sull'isola di Creta. Questa parte dell'operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione e all'accordo raggiunto con il governo greco, il quale ha dato il proprio assenso allo sbarco nella parte sud-orientale dell'isola.

Una volta a terra, gli attivisti sono stati presi in carico e scortati dalla guardia costiera greca. Successivamente, sono stati condotti su quattro autobus verso una località cretese, la cui esatta ubicazione non è stata resa nota dalle autorità competenti.

La posizione ufficiale di Israele e il ringraziamento alla Grecia

Il Ministero degli Esteri israeliano ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento al governo greco per la disponibilità e il supporto dimostrati nell'accogliere gli attivisti sbarcati a Creta. Nel comunicato ufficiale, è stata ribadita con fermezza la posizione di Israele: il Paese non permetterà alcuna violazione del blocco navale legale imposto sulla Striscia di Gaza.

La nota ministeriale ha reiterato le accuse specifiche nei confronti dei due attivisti: Saif Abu Keshek è sospettato di affiliazione a un'organizzazione terroristica, mentre Thiago Ávila è sospettato di attività illegali. Entrambi, come precedentemente indicato, saranno condotti in Israele per essere sottoposti a un rigoroso interrogatorio al fine di chiarire la loro posizione e le attività svolte.

Il contesto e gli obiettivi della Global Sumud Flotilla

La Global Sumud Flotilla si configura come una missione umanitaria e politica che ha coinvolto un gruppo di attivisti provenienti da diverse nazioni. Il suo obiettivo dichiarato era quello di raggiungere la Striscia di Gaza via mare, sfidando di fatto il blocco navale esistente.

L'operazione è stata oggetto di particolare attenzione da parte delle autorità israeliane, le quali hanno deciso di intercettare l'imbarcazione nelle acque del Mediterraneo. Questa azione è stata esplicitamente motivata dalla necessità di far rispettare il blocco navale imposto su Gaza, che Israele considera una misura di sicurezza legittima e necessaria. L'intercettazione ha quindi impedito alla Flotilla di raggiungere la sua destinazione finale.