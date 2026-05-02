Il Gran Premio di Miami di Formula 1 ha visto Lando Norris trionfare nella gara sprint del 2 maggio 2026. Il pilota britannico ha conquistato la vittoria davanti al compagno di squadra Oscar Piastri, regalando alla McLaren una spettacolare doppietta.

Sul podio, in terza posizione, si è piazzato Charles Leclerc al volante della Ferrari, confermando la competitività della scuderia italiana. La sua prestazione è stata caratterizzata da ritmo costante e difesa tenace. La classifica finale ha subito modifiche per una penalità:la Mercedes di Kimi Antonelli, inizialmente quarta, è retrocessa al sesto posto.

Di conseguenza, il suo compagno di squadra, George Russell, è avanzato alla quarta posizione, mentre Max Verstappen (Red Bull) ha chiuso in quinta e Lewis Hamilton (Ferrari) in settima.

Dinamiche della sprint race

La sprint race del Gran Premio di Miami è stata dominata dalla McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri che hanno mantenuto le prime due posizioni. Charles Leclerc ha mantenuto la terza piazza. La penalità inflitta a Kimi Antonelli (Mercedes) lo ha fatto scivolare dal quarto al sesto posto, modificando la top seven: George Russell (quarto), Max Verstappen (quinto) e Lewis Hamilton (settimo).

Performance dei team: McLaren, Ferrari e Mercedes

La McLaren si conferma protagonista con la doppietta di Lando Norris e Oscar Piastri, certificando solidità e competitività dei suoi piloti.

La Ferrari, con il terzo posto di Charles Leclerc e il settimo di Lewis Hamilton, ha mostrato buone performance. La Mercedes ha piazzato entrambi i suoi piloti nelle prime sei posizioni (Russell quarto, Antonelli sesto). La Red Bull ha dovuto accontentarsi del quinto posto con Max Verstappen.