Attimi di paura nella mattinata del 22 maggio ungo la Statale 18 “Tirrena Inferiore” a Fuscaldo, in provincia di Cosenza. Un autocompattatore per la raccolta rifiuti è uscito di strada e precipitato in una scarpata. Il conducente, 48 anni, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e trasportato in elisoccorso all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Le condizioni del ferito rimangono stabili.

Incidente sulla Statale 18 a Fuscaldo, autocompattatore precipita in scarpata

Questa mattina, un autocompattatore ha perso il controllo lungo la Statale 18, sbandando prima contro un’auto parcheggiata e poi sfondando le barriere stradali.

Il veicolo è finito ribaltato in una scarpata. Fortunatamente l’auto colpita era vuota, evitando ulteriori feriti. Ancora da accertare le cause dell’incidente che ha sconvolto la circolazione locale. Solo una casualità non ha portato al coinvolgimento di altri mezzi.

Soccorsi tempestivi dei Vigili del Fuoco e trasporto in elisoccorso

Il conducente è rimasto cosciente e reattivo per tutta la durata del salvataggio, riportando vari traumi ma senza apparenti rischi per la vita. Considerata la complessità del ribaltamento e la difficoltà di accesso al veicolo, i sanitari del 118 hanno deciso di attivare subito l’elisoccorso per il trasferimento urgente in ospedale. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per estrarre il conducente intrappolato tra le lamiere.

Rimasto cosciente durante le operazioni, l’uomo presentava traumi ma non rischia la vita. Il ferito è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Cosenza. La rapidità dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi.

Rilievi e ripercussioni sul traffico nella zona del Tirreno Cosentino

A seguito dell'incidente stradale Carabinieri, Polizia Stradale e personale Anas hanno isolato l’area e avviato rilievi scientifici per ricostruire la dinamica del sinistro. Il traffico veicolare sulla Strada Statale 18 ha subito rallentamenti significativi, soprattutto per le operazioni di rimozione del camion con gru speciali. La viabilità è stata ripristinata nelle ore successive. L'uomo rimane cosciente e in condizioni non gravi.