"Il Diavolo Veste Prada 2" ha dominato il box office statunitense nel suo primo weekend di programmazione, incassando ben 77 milioni di dollari. Questo notevole debutto posiziona il sequel all-star della Disney ben al di sopra del film originale, che nel 2006 aveva esordito negli Stati Uniti con 27,5 milioni di dollari. Il risultato lo colloca inoltre come il quarto miglior debutto dell'anno, superato solo da "Michael" (97,5 milioni di dollari), "Super Mario Galaxy - Il film" (131 milioni di dollari) e "L'Ultima Missione: Project Hail Mary" (80 milioni di dollari).

La pellicola, prodotta con un budget di circa 100 milioni di dollari (escluse le spese di marketing), ha ampliato il suo successo a livello internazionale, aggiungendo altri 156,6 milioni di dollari e portando il totale globale a 233,6 milioni di dollari. Distribuito dalla Walt Disney Co.'s 20th Century Studios in 4.150 sale nordamericane, il film ha registrato un forte coinvolgimento del pubblico femminile: circa il 76% degli spettatori era composto da donne, e il 74% degli intervistati ha espresso l'intenzione di raccomandare il film ad amici.

La classifica del botteghino: gli altri successi

Al secondo posto del botteghino statunitense si è classificato "Michael", che nel suo secondo fine settimana ha incassato 54 milioni di dollari, mostrando un calo contenuto del 44% rispetto al debutto.

Il biopic musicale su Michael Jackson ha raggiunto un totale di 183,8 milioni di dollari in Nord America e 423 milioni di dollari a livello globale.

Il film d'animazione "Super Mario Galaxy - Il film" della Universal ha conquistato la terza posizione con 12,1 milioni di dollari. Dopo quattro settimane di programmazione, questo titolo per famiglie ha accumulato 402,67 milioni di dollari negli Stati Uniti e oltre 900 milioni di dollari in tutto il mondo. In quarta posizione troviamo "L'Ultima Missione: Project Hail Mary" con 8,5 milioni di dollari, che ha totalizzato 318 milioni di dollari in Nord America e 638,4 milioni di dollari a livello globale. Il thriller indipendente "Hokum" della Neon ha debuttato al quinto posto con 6,4 milioni di dollari.

Il ritorno di Andy Sachs e Miranda Priestly

A vent'anni di distanza dal suo predecessore, "Il Diavolo Veste Prada 2" segna il ritorno di Anne Hathaway e Meryl Streep nei panni di Andy Sachs e Miranda Priestly, riambientando la narrazione nella redazione della fittizia rivista "Runway". Il budget di produzione di circa 100 milioni di dollari rappresenta un incremento significativo rispetto ai 35 milioni di dollari del primo film. Il regista David Frankel ha commentato la spesa, affermando che "As it turns out, you know, by the time you finish paying all the biggest movie stars in the world, you still end up with basically the same budget for making the movie as we did the first one".

Il successo commerciale del sequel evidenzia il persistente interesse del pubblico per i personaggi iconici e per le grandi produzioni hollywoodiane, con una notevole affluenza di spettatrici che ha contribuito in modo determinante agli incassi globali.