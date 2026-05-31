Un grave incidente ha scosso la comunità di Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove un giovane di ventidue anni è rimasto gravemente ferito durante una partita di calcetto. L'episodio, avvenuto in un impianto sportivo locale, ha visto il ragazzo battere violentemente la testa contro un muro, riportando un serio trauma cranico che ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi.

La dinamica dell'accaduto, ricostruita anche grazie alle testimonianze degli amici presenti, indica che il ventiduenne avrebbe perso l'equilibrio durante una fase di gioco.

Questa perdita di stabilità lo ha portato a urtare con violenza una parete perimetrale del campo. L'impatto è stato particolarmente forte, causando al giovane l'immediata perdita di conoscenza e destando grande preoccupazione tra tutti i presenti che hanno assistito alla scena.

I soccorsi e il trasferimento d'urgenza

Immediatamente dopo l'incidente, gli amici del ragazzo hanno allertato i servizi di emergenza. Sul posto è giunta rapidamente un'ambulanza del 118. I sanitari, constatata la gravità delle condizioni del giovane, hanno provveduto al suo trasferimento d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale del Mare di Napoli. Qui, i medici hanno riscontrato e confermato la presenza di un trauma cranico di notevole entità, che ha reso necessarie cure immediate e specialistiche.

Le condizioni del giovane e le indagini sull'impianto

Attualmente, il ventiduenne si trova ricoverato in prognosi riservata, e la sua situazione clinica è costantemente monitorata dal personale medico. Le sue condizioni sono state giudicate gravi fin dal momento del ricovero, e i medici stanno seguendo attentamente l'evolversi del quadro clinico. Parallelamente, le autorità competenti hanno avviato accertamenti per valutare le condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo dove si è verificato il drammatico incidente. L'obiettivo è comprendere se vi siano state eventuali mancanze o criticità strutturali che possano aver contribuito alla dinamica dell'accaduto e alla gravità delle lesioni riportate dal giovane.