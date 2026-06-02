Un diciassettenne è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo aver ingerito un cucchiaino di "miele da sballo". L'episodio, avvenuto a Napoli, ha visto il giovane assumere una sostanza con effetti psicotropi.

Trasportato d'urgenza al pronto soccorso, il giovane presenta condizioni molto serie: i medici hanno riscontrato una compromissione delle funzioni vitali, definendolo "in pericolo di vita". Il "miele da sballo" è stato segnalato alle autorità per accertamenti su composizione e origine.

Indagini e allarme sulla sostanza

L'episodio ha suscitato preoccupazione tra sanitari e autorità, che hanno avviato indagini per chiarire natura e diffusione della sostanza tra i giovani. Si ipotizza l'acquisto tramite canali non ufficiali e la presenza di principi attivi che alterano lo stato di coscienza. Le forze dell'ordine lavorano per individuare la filiera e prevenire casi simili.

Il direttore sanitario del Cardarelli ha dichiarato che il ragazzo è stato subito sottoposto a cure necessarie, con situazione clinica critica. "La rapidità dell'intervento è stata fondamentale per garantirgli ogni possibilità di recupero", ha affermato il dirigente.

Il ruolo del Cardarelli nell'emergenza

Il Cardarelli di Napoli è una delle principali strutture sanitarie della Campania, riferimento per emergenza e urgenza.

Dotato di reparti specializzati e pronto soccorso, gestisce casi complessi, come quello del giovane per il "miele da sballo".

Il Cardarelli svolge un ruolo fondamentale nell'assistenza sanitaria dell'area metropolitana di Napoli, accogliendo migliaia di pazienti. È impegnato in prevenzione e sensibilizzazione su tematiche di salute pubblica, incluso l'abuso di sostanze tra i giovani.